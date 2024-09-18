Merakla Beklenen Windows 11 24H2 Güncellemesinin Çıkış Tarihi Belli Oldu

Microsoft'un ünlü işletim sistemi Windows 11 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Dev şirket, merakla beklenen Windows 11 24H2 güncellemesinin çıkış tarihini resmen açıkladı. İşte güncelleme ile birlikte gelecek özellikler...

Windows 11 24H2 Güncellemesi 8 Ekim’de Kullanıma Sunulacak

ABD merkezli yazılım devinin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni Windows 11 24H2 güncellemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz ay güncellemenin henüz tüm kullanıcılara sunulmayacağını belirten şirket, yeni sürümün çıkış tarihi paylaştı.

Buna göre yeni Windows 11 24H2, 24 Eylül tarihinde isteğe bağlı bir güvenlik dışı önizleme sürümü olarak hizmet vermeye başlayacak. Merakla beklenen güncelleme 8 Ekim'de ise aylık güvenlik güncellemesiyle birlikte ise uyumlu sistemler için kullanıma sunulacak.

Yapılan açıklamaya göre güncelleme ile birlikte Microsoft Copilot aracının Microsoft 365 uygulamalarıyla beraber çalışması sağlanacak. Söz konusu yenilik kasım ayında Windows 10'un son sürümüne de eklenecek.

Pek çok kişi tarafından merak edilen "Bilgisayarım Windows 11 24H2 güncellemesi alacak mı? sorusuna da yanıt vermeden bitirmeyelim. Microsoft, yeni sürüm için sistem gereksinimlerini değiştirmediği için şu ana kadar güncellemeleri alan kullanıcıların önümüzdeki ay gelecek yeni 24H2 güncellemesini de cihazına yükleyebileceğini söyleyebiliriz.

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