Xiaomi 13T, FCC Sertifikası Aldı: Temel Özellikleri Ortaya Çıktı!

Xiaomi'nin iki modelden oluşacak Xiaomi 13T serisini piyasaya sürmeye hazırlandığı bildirilmişti. Şimdi ise son sertifikalar ve sızıntılar Xiaomi 13T için bazı temel özelliklerin gün yüzüne çıkmasını sağladı.

Xiaomi 13T FCC Sertifikası Ortaya Çıktı

2306EPN60G model numaralı Xiaomi 13T, EEC sertifikasyon platformu, IMEI veritabanı, Singapur'un IMDA, TKDN sertifikasyon platformları ve şimdi de FCC dâhil olmak üzere çeşitli platformlardan sertifika aldı.

Sızıntılarıyla ünlü Mukul Sharma tarafından paylaşılan FCC belgelerine göre Xiaomi 13T, MIUI 14 yüklü olarak gelecek ve NFC, 5G, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth ve GNSS gibi bağlantı özellikleri sunacak.

FCC belgeleri ayrıca Xiaomi 13T'nin test edilmekte olan üç örneği olduğunu ortaya koyuyor. İki örnekte 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunurken, birinde cam arka kapak, diğerinde ise PU arka kapak yer alıyor. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile donatılmış üçüncü örnek de PU arka kapağa sahip.

Xiaomi 13T Özellikleri (Söylentiler)

Ek raporlar, Xiaomi 13T'nin 1.5K çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç AMOLED ekrana sahip olacağını gösteriyor.

Dimensity 9200 Plus veya Snapdragon 7 Plus Gen 2 işlemcilerinden biriyle gelmesi beklenen telefonun kamera detayları henüz bilinmemekle birlikte, Xiaomi 13T serisinin 1 Eylül'de küresel olarak piyasaya sürüleceği ve temel modelin 599 euro olarak fiyatlandırılacağı tahmin ediliyor.

Cihazın ayrıca 67W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pile sahip olması bekleniyor.

Redmi K60 Ultra'nın ince ayarlanmış bir versiyonu olduğu söylenen Xiaomi 13T Pro'ya gelince, son Geekbench listeleri MediaTek Dimensity 9200+ işlemci tarafından destekleneceğini gösteriyor. 13T Pro, Meadow Green renk seçeneğiyle gelecek ve fiyatının 799 euro olması bekleniyor.