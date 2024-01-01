Xiaomi, HyperOS Lansmanına Hazırlanıyor: Detaylar Yolda!
Xiaomi'nin bu hafta daha fazla detay paylaşması beklenen HyperOS işletim sistemine dair ilk paylaşım geldi. İşte detaylar!
Xiaomi bu hafta içinde Redmi Note 13 serisinin uluslararası lansmanını gerçekleştirecek. Yaklaşan akıllı telefonlar Çin'de zaten piyasaya sürülmüş durumda ancak HyperOS işletim sistemine yönelik detaylar hâlâ merak konusu.
MIUI'nin yerini alacak olan yeni işletim sistemi geçen yıl Ekim ayında duyurulmuştu. Çıkışı merak edilen işletim sistemiyle ilgili Xiaomi Hindistan resmî hesabından paylaşım geldi.
Önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntıyı paylaşması beklenen marka hâlâ dağıtım zaman çizelgesi ve uygun cihazların listesi konusunda resmî bir açıklama yapmış değil.
Xiaomi Hindistan Hesabından HyperOS Paylaşımı Geldi
Get ready for a hyper start to the year!— Xiaomi HyperOS India (@XiaomiHyperOSIN) January 1, 2024
Stay tuned for the excitement!#XiaomiIndia #XiaomiHyperOS pic.twitter.com/jU2WAPYABC
Xiaomi'nin 4 Ocak'taki Redmi Note 13 serisi uluslararası lansman etkinliği düzenleyecek olması göz önünde bulundurulduğunda HyperOS ile ilgili ayrıntıları duyurması da muhtemel. Öyle ki gelecek akıllı telefonların kutudan MIUI ile mi yoksa yeni HyperOS ile mi çıkacağına dair bir bilgi yok.
HyperOS, Linux ve Xiaomi'nin kendi geliştirdiği Vela sistemine dayanıyor. Boyut olarak hafif ve yapay zekâ özelliklerinin yanı sıra performans ve güvenlik iyileştirmeleri de içeriyor.
Yeni işletim sistemi rafine bir kontrol merkezi, daha fazla özelleştirme seçeneği, özel bir TEE güvenlik sistemi, cihazlar arası bağlantı, resim arama ve oluşturma gibi yapay zekâ özellikleri ve daha fazlasını sunuyor.
HyperOS Güncellemesini Alacak Tüm Xiaomi Modelleri Açıklandı!
Xiaomi, HyperOS güncellemesini alacak cihazların yeni bir listesini duyurdu. HyperOS temelde MIUI'nin yerini alacak yeni işletim sistemi olarak lanse ediliyor olsa da pek çok kişi MIUI'ye çok benzediği için HyperOS'u 'yeni bir işletim sistemi' olarak adlandırmaktan kaçınıyor.
Peki sizin HyperOS işletim sisteminden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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