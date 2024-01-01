Xiaomi, HyperOS Lansmanına Hazırlanıyor: Detaylar Yolda!

Xiaomi bu hafta içinde Redmi Note 13 serisinin uluslararası lansmanını gerçekleştirecek. Yaklaşan akıllı telefonlar Çin'de zaten piyasaya sürülmüş durumda ancak HyperOS işletim sistemine yönelik detaylar hâlâ merak konusu.

MIUI'nin yerini alacak olan yeni işletim sistemi geçen yıl Ekim ayında duyurulmuştu. Çıkışı merak edilen işletim sistemiyle ilgili Xiaomi Hindistan resmî hesabından paylaşım geldi.

Önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntıyı paylaşması beklenen marka hâlâ dağıtım zaman çizelgesi ve uygun cihazların listesi konusunda resmî bir açıklama yapmış değil.

Xiaomi Hindistan Hesabından HyperOS Paylaşımı Geldi

Get ready for a hyper start to the year!

Stay tuned for the excitement!#XiaomiIndia #XiaomiHyperOS pic.twitter.com/jU2WAPYABC — Xiaomi HyperOS India (@XiaomiHyperOSIN) January 1, 2024

Xiaomi'nin 4 Ocak'taki Redmi Note 13 serisi uluslararası lansman etkinliği düzenleyecek olması göz önünde bulundurulduğunda HyperOS ile ilgili ayrıntıları duyurması da muhtemel. Öyle ki gelecek akıllı telefonların kutudan MIUI ile mi yoksa yeni HyperOS ile mi çıkacağına dair bir bilgi yok.

HyperOS, Linux ve Xiaomi'nin kendi geliştirdiği Vela sistemine dayanıyor. Boyut olarak hafif ve yapay zekâ özelliklerinin yanı sıra performans ve güvenlik iyileştirmeleri de içeriyor.

Yeni işletim sistemi rafine bir kontrol merkezi, daha fazla özelleştirme seçeneği, özel bir TEE güvenlik sistemi, cihazlar arası bağlantı, resim arama ve oluşturma gibi yapay zekâ özellikleri ve daha fazlasını sunuyor.

Peki sizin HyperOS işletim sisteminden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.