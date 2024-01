Xiaomi, HyperOS Lansmanına Hazırlanıyor: Detaylar Yolda!

Xiaomi bu hafta içinde Redmi Note 13 serisinin uluslararası lansmanını gerçekleştirecek. Yaklaşan akıllı telefonlar Çin'de zaten piyasaya sürülmüş durumda ancak HyperOS işletim sistemine yönelik detaylar hâlâ merak konusu.

MIUI'nin yerini alacak olan yeni işletim sistemi geçen yıl Ekim ayında duyurulmuştu. Çıkışı merak edilen işletim sistemiyle ilgili Xiaomi Hindistan resmî hesabından paylaşım geldi.

Önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntıyı paylaşması beklenen marka hâlâ dağıtım zaman çizelgesi ve uygun cihazların listesi konusunda resmî bir açıklama yapmış değil.

