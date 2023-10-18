Uzmanlar Uyardı: Yapay Zekâ, Biyolojik Saldırıların Düzenlenmesine Yardım Edebilir!

Çağımızın en önemli teknolojik gelişmelerinden bir tanesi hiç şüphesiz yapay zekâ modelleri. Hayatlarımıza her geçen gün daha fazla ortak olan yapay zekâ modelleri, insanlık için bir tehdit unsuru olabilir mi?

Yapılan bir araştırmaya göre yapay zekâ, biyolojik saldırıların düzenlenmesine yardım edebilecek önerilerde ve tavsiyelerde bulunuyor. Uzmanlar firmaları bu konuda uyardı. İşte haberimizin devamı...

Bakteri Üretimi İçin Tavsiyede Bulundu!

ABD'li bir düşünce kurulunun yaptığı araştırmaya göre ChatGPT gibi sohbet botlarının arkasındaki yapay zekâ dil modelleri (LLM), biyolojik silah üretimine katkı sağlayabilecek bazı önerilerde bulunuyor.

Araştırmacılar büyük dil modellerini test ettiklerinde, yapay zekânın meşru bir bilimsel araştırma yürütüyormuş gibi görünerek Clostridium botulinum bakterisini elde etmek için tavsiyede bulunduğunu açıkladı.

Yapılan test sonuçlarına göre LLM, ölümcül sinir hasarına yol açabilecek, şarbon ve vebaya neden olabilecek potansiyel biyolojik ilaçları tanımladı. Hatta vebaya yakalanmış kemirgen ya da pirelerin elde edilmesi ve canlı örneklerin taşınması olasılığını da değerlendirdi.

Büyük yapay zekâ dil modelleri her ne kadar doğrudan silah üretimini sağlamasa da biyolojik bir saldırının planlanmasına ve uygulanmasına ön ayak olabilir. Bu sebeple uzmanlar kötü amaçlı kullanımlara karşı yapay zekâ destekli dil modellerinin denetlemesi gerektiğini söyledi.

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