Uzmanlar Uyardı: Yapay Zekâ, Biyolojik Saldırıların Düzenlenmesine Yardım Edebilir!
Yapılan bir araştırmaya göre yapay zekâ, biyolojik saldırıların düzenlenmesine yardım edebilir. Uzmanlar herkesi uyardı. İşte ayrıntılar!
Çağımızın en önemli teknolojik gelişmelerinden bir tanesi hiç şüphesiz yapay zekâ modelleri. Hayatlarımıza her geçen gün daha fazla ortak olan yapay zekâ modelleri, insanlık için bir tehdit unsuru olabilir mi?
Yapılan bir araştırmaya göre yapay zekâ, biyolojik saldırıların düzenlenmesine yardım edebilecek önerilerde ve tavsiyelerde bulunuyor. Uzmanlar firmaları bu konuda uyardı. İşte haberimizin devamı...
Bakteri Üretimi İçin Tavsiyede Bulundu!
ABD'li bir düşünce kurulunun yaptığı araştırmaya göre ChatGPT gibi sohbet botlarının arkasındaki yapay zekâ dil modelleri (LLM), biyolojik silah üretimine katkı sağlayabilecek bazı önerilerde bulunuyor.
Araştırmacılar büyük dil modellerini test ettiklerinde, yapay zekânın meşru bir bilimsel araştırma yürütüyormuş gibi görünerek Clostridium botulinum bakterisini elde etmek için tavsiyede bulunduğunu açıkladı.
Yapılan test sonuçlarına göre LLM, ölümcül sinir hasarına yol açabilecek, şarbon ve vebaya neden olabilecek potansiyel biyolojik ilaçları tanımladı. Hatta vebaya yakalanmış kemirgen ya da pirelerin elde edilmesi ve canlı örneklerin taşınması olasılığını da değerlendirdi.
Büyük yapay zekâ dil modelleri her ne kadar doğrudan silah üretimini sağlamasa da biyolojik bir saldırının planlanmasına ve uygulanmasına ön ayak olabilir. Bu sebeple uzmanlar kötü amaçlı kullanımlara karşı yapay zekâ destekli dil modellerinin denetlemesi gerektiğini söyledi.
Yapay Zeka Korkutmaya Başladı: Sessiz Videoların Sesi Açığa Çıkarılabiliyor!
Sessiz bir videodan ses yakalamak imkânsız gibi gelebilir ancak bir bilim insanı yapay zekânın yardımıyla bunu yapmanın bir yolunu buldu. Northeastern Üniversitesi'nde elektrik ve bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar bilimleri profesörü olan Kevin Fu liderliğindeki bir ekip, Side Eye adlı bir makine öğrenimi aracı yaratarak görüntüleri olağanüstü derecede okuyabiliyor.
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