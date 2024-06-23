Enerji Sektöründe Kriz! Yapay Zeka, Elektrik Faturalarına Negatif Yansıyacak

Yapay zekanın enerji ihtiyacının hızla artması, büyük teknoloji şirketlerini zorlu bir duruma sokuyor. Bu durum, emisyonları artırarak fosil yakıt kullanımını yeniden gündeme getiriyor. Microsoft gibi devler, nükleer füzyon gibi umut vaat eden ancak gerçekliği tartışmalı teknolojilere yatırım yaparak bu sorunu çözmeyi hedefliyor.

Yapay Zeka Devrimi ve Enerji Krizi

Columbia Nehri, uzun yıllardır Amerika’nın batısını hidroelektrik enerji ile desteklemektedir. Ancak yapay zeka devrimi çok daha fazla enerji talep ediyor. Microsoft, bu talebi karşılamak için atom füzyonundan enerji üretmeyi planlıyor.

Bu süreç, güneşi besleyen atomların çarpışmasını taklit ediyor. Ancak fizikçiler, bu hedefin Microsoft için de gerçekleşmeyeceğini öngörüyor.

Yapay zekanın enerji tüketimi, büyük veri merkezlerinin inşasını hızlandırdı. Bu merkezler, orta ölçekli bir şehrin enerji ihtiyacını karşılayacak seviyede güç tüketiyor. Örneğin, Meta'nın Iowa'daki bir veri merkezi kompleksi, 7 milyon dizüstü bilgisayarın yıllık enerji tüketimine eşdeğer enerji harcıyor.

Bu yüksek enerji talebi, teknoloji devlerinin temiz enerji taahhütleriyle çelişiyor. Microsoft, Google, Amazon ve Meta gibi şirketler, 2030 yılına kadar emisyonlarını tamamen sıfırlamayı vaat ediyor. Ancak bu taahhütler, mevcut enerji ihtiyaçlarının büyük bir kısmının fosil yakıtlarla karşılanmasını zorunlu kılıyor.

Teknoloji devleri, gelecekteki enerji ihtiyaçlarını karşılamak için füzyon enerjisi, küçük nükleer reaktörler ve jeotermal enerji gibi deneysel temiz enerji projelerine büyük yatırımlar yapıyor. Ancak bu projelerin başarılı olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

Mevcut enerji talebi, fosil yakıt kullanımını artırarak çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmayı zorlaştırıyor. Kritik enerji ihtiyaçlarını karşılamak için bu şirketlerin inovatif ve pratik çözümler geliştirmesi gerekiyor.