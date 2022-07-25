Yapay Zeka ile Görsellerin Konumunu Bulan Web Sitesi

Günümüzde yapay zeka hayatımıza girdiğinden beridir gelişmekte ve insanlığı ele geçirebilecek mi sorusunu akıllara getirmektedir. Birçok yapay zeka bulunmaktadır ve gerek evreni keşfetmekte, gerek fotoğrafları canlandırmakta gerek ise veri tahmini yapmakta kullanılan yapay zeka, çekilen görsellerin hangi konumda olduğunu da bulmaktadır. Peki yapay zeka ile fotoğrafların konumunu bulan site Geolocation Estimation nedir, ne işe yarar?



Geolocation Estimation Nedir?

Geolocation Estimation yapay zeka ile geliştirilmiş ve görsellerdeki nesneleri analiz ederek. makine öğrenmesi ile fotoğrafların konumunu bulmayı sağlayan bir web sitesidir. Bu web sitesi sayesinde sisteme yüklediğiniz bir görselin hangi konumda olduğunu bulmaktadır. Yapay zeka günümüzde gittikçe gelişmekte ve hem yararlı hem de zararlı bir şekilde kullanılmaktadır. Bu soru birçok insanın kafasında soru işaretleri barındırmaktadır. İlerleyen yıllarda birçok sorunun cevabını zaman bizlere göstermiş olacak.

Geolocation Estimation Nasıl Kullanılır?

Geolocation Estimation sitesine gidin.

Açılan sayfada Upload sekmesine tıklayın.

Onay butonunu seçin.

Select a Photo butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. İstediğiniz bir görseli cihazınızdan seçin.

Yan tarafta bulunan; “Guess Location” seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. İlgili fotoğrafın konumunu harita üzerinde size gösterecektir.

harita üzerinde size gösterecektir. İşlem tamamlanmış olacaktır.

Aşağıda bulunan örnekte İzmir Saat Kulesinin nerede olduğunu bize gösterdiğini görüyoruz.

Konum bulma tersine görsel arama ile de yapılabilmektedir. Bunun için en büyük iki arama motoru olan Google ve Yandex’i kullanabilirsiniz. Aşağıda bu işlemi nasıl gerçekleştirebileceğinizi anlattık.

Google Görseller ile Konum Bulma

Google görsellere gidin.

Yan tarafta bulunan fotoğraf makinesi seçeneğine tıklayın.

Açılan pencereden “Resim yükle” sekmesine tıklayın ya da aratmak istediğiniz görselin URL’sini girin.

sekmesine tıklayın ya da aratmak istediğiniz görselin URL’sini girin. URL girmişseniz Görselle ara diyebilirsiniz.

Eğer Resim yükle dediyseniz ilgili görseli dosya seç kısmında yükleyin.

İlgili görsele tıkladıktan sonra işlem tamamlanmış olacaktır.

Yandex Görseller ile Konum Bulma

Yandex Görsellere gidin.

Bul butonunun yanındaki seçeneğe tıklayın.

Görsel adresi veya Dosya seç kısmından ilgili görseli seçin.

veya kısmından ilgili görseli seçin. Görsel yüklendikten sonra ilgili görselleri karşınıza çıkaracaktır. İlgili fotoğraflardan konumu bulabilirsiniz.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Bu içeriğimizde yapay zeka sayesinde çekilen fotoğrafları analiz ederek hangi konumda olduklarını bulan Geolocation Estimation nedir, ne işe yarar? Google ve Yandex görseller ile nasıl konum bulunur? İşlemiş olduk. Sizce yapay zekanın gerçekleştirdiği bu analiz ne kadar sağlıklı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.