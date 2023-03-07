Yapay Zeka ile Dublaj Dönemi Başlıyor

Türk girişimciler tarafından kurulmuş, yapay zekâ destekli dijital ses çözümleri sunan öncü bir teknoloji şirketi olan DeepZen, insan sesine en yakın sesleri üretebilen ve bu sesleri üretirken duygu kontrolü de yapabilen bir teknolojiye sahip. Ses klonlama teknolojileri ve diğer dijital ses çözümlerini kullanarak, sesli kitaplar, reklam, pazarlama, podcasting, oyun ve sanal asistanlar gibi birçok alanda kullanılan ürünler üreten DeepZen, sahip olduğu bilgi birikimi ve üstün nitelikli mühendislerden oluşan uzman ekibi sayesinde, ses klonlama teknolojileri ve diğer dijital ses çözümlerine yönelik en son teknolojileri kullanarak, sektörde önemli projelere imza atmakta.

DeepZen, yapay zekâ teknolojisi sayesinde ses klonlama teknolojileri ve dublaj çalışmalarında da başarılı sonuçlar elde ediyor. Şirket, Türkiye'nin en iyi bilinen sanatçılarından birinin sesini kopyalayıp, sanatçının kendi sesiyle ve yapay zekâ sayesinde dublaj yapabilecek seviyeye ulaşmak üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Bu sayede kişilerin kendi seslerini kullanarak ya da müşterilerinin talepleri doğrultusunda özel sesler oluşturarak kullanmalarına olanak sağlıyor. DeepZen, diğer sesli içerik türleri için de dijital ses çözümleri üretiyor.

Sesi Kopyalayarak Dublajlar Gerçekleştirmek Artık Mümkün

DeepZen'in teknolojileri arasında otomatik deşifre, Makine Tabanlı Sinir Ağlarına Dayalı Çeviri (NMT), ses sentezi, dudak senkronizasyonu ve yeni geliştirilen ses klonlama teknolojileri yer alıyor. Bu teknolojiler sayesinde DeepZen, stüdyoya girmeksizin az miktarda ses verisinden (evde çekilmiş videolar gibi) ses klonlaması gerçekleştirebiliyor. Böylelikle kişilerin kendi seslerini kullanarak ya da markaları için istedikleri biçimde özel sesler oluşturarak kullanmalarına olanak sağlıyor.

Ses klonlama teknolojisi sayesinde, sözgelimi 20 yaşındaki bir dublaj sanatçısı, stüdyoya girip sesini DeepZen teknolojisi ile kaydettiğinde, 50 yaşına bile gelse 20 yaşındaki sesiyle seslendirme yapabiliyor olacak. Bu teknoloji sayesinde sese yaşlılık etkisi eklenmeksizin her zaman aynı kalacak. DeepZen, tüm işlerinde ses sanatçılarının haklarını ve seslerini koruyacak hukuksal lisanslama sürecine önem veriyor.

DeepZen Hakkında

DeepZen, Power House'un yatırımcısı olduğu ve global alanda büyümeyi hedeflediği bir Türk girişim şirketidir. Video yayıncılık ekosistemini yatırımlarıyla destekleyen Power House, DeepZen'in teknolojilerini kullanarak büyüme hedefi doğrultusunda iş birlikleri yapıyor. DeepZen, ses klonlama teknolojisi sayesinde, seslendirme dünyasında yeni bir dönemi başlatarak sektöre yön veren bir şirket konumunda.