Oyuncuların Kendi Sesiyle Farklı Dillerde Dublaj Yapan Girişim: Deepdub

Teknolojinin gelişmesiyle birçok sektörde farklı girişimler öne çıkıyor. Seri A turda 20 milyon dolarlık yatırım almayı başaran yapay zeka Deepdub, oyuncuların seslerini bölerek izole ediyor ve sentezlenmiş sesleri kullanarak farklı dillerde dijital dublajlar oluşturuyor. Deepdub’ın sahip olduğu bu teknoloji, normalde 20 hafta süren çalışmaları 4 haftaya kadar düşürebiliyor.

Oyunculardan Alınan Örneklere Dayanıyor

2019 yılında Nir Krakowski ve Ofir Krakowski kardeşler tarafından kurulan Deepdub, teknolojinin ne kadar geliştiğini gözler önüne seriyor. Şirket, TV, oyun, film ve reklamcılık alanında çığır açan bir girişimle dikkatleri üzerine çekti.

Deepdub’ın kullandığı yapay zeka girişimi, oyuncuların seslerini bölüyor ve sesleri izole ederek farklı dillerde dublaj sağlıyor.

Yani, bir dilde konuşan bir oyuncudan alınan sentetik ses örnekleri, o oyuncunun örnekleri kullanarak yabancı dilde kelimeler oluşturması için kullanılıyor. Bunu yaparken de farklı dillerdeki orijinal oyuncu seslerini koruyor ve yeni aksanlar için de katman oluşturuyor.

20 Haftalık Bir Çalışmayı 4 Haftaya İndirmeyi Başarıyor

Henüz gerçek zamanlı olarak sesleri sentezlemeyi başaramayan Deepdub, prodüksiyon sistemlerine bağlı olarak bu işlemi gerçekleştirebiliyor. Yapay zeka, kaynak dosyadaki dudak senkronizasyonunu veya dudak hareketlerini algılayarak aynı anda birden fazla dil ile eşleştirme yapabiliyor. Bu da normalde 15 – 20 hafta sürebilecek dublaj çalışmalarını 4 hafta gibi kısa bir süreye indirmeyi başarmasına olanak tanıyor.

Deepdub, girişime örnek olarak bir film yayınladı. ‘Every Time I Die’ filminin İspanyolca ve Portekizce dublajları Deepdup tarafından oluşturuldu.

20 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Deepdub, içerik sahipleri, içerik oluşturucuları ve distribütörlerin bir platformda dil engeli olmadan yapay zeka ile eğlenceli sohbetler ve yeni kültürel keşiflerin sağlanmasını amaçlıyor.

Deepdub, Seri A turda New York merkezli Insight Partners önderliğinde 20 milyon dolar yatırım aldı.

Deepdub projesi ayrıca HBO Max'in eski CCO'su Kevin Reilly, Fox Television Studios'un eski başkanı Emiliano Calemzuk, Meta'da Mühendislik Başkan Yardımcısı Roi Tiger, Snyk'in kurucu ortağı Danny Grander ile Gideon Marks ve Daniel Chadash tarafından da destekleniyor.