Yapay Zeka Sinema Dünyasını Değiştirmeye Geliyor

Yapay zeka, her geçen gün farklı alanlarda kendine yer bulmaya devam ediyor. Yakın zamanda film sektörüne de el atan yapay zeka, yeni tanıtılan Wonder Dynamics isimli video düzenleme programıyla kendini bir kere daha kanıtladı.

Gerçek zamanlı olarak çekilen görüntülerde yer alan insanları kolaylıkla animasyon karakterlere dönüştürme imkanı sunan Wonder Dynamics, CGI dünyasını baştan yaratabilir.

İşte Akıl Almaz Yetenekleriyle Wonder Dynamics

Günümüzde neredeyse tamamen bir yeşil ekranın önünde çekilir hale gelen filmler, uzun süren post-prodüksiyon aşamaları ve efekt maliyetleriyle karşı karşıya kalıyor. Bu noktada bir kurtarıcı olarak çıkan Wonder Dynamics, özel olarak geliştirilen görsel yapay zekadan destek alarak oldukça başarılı bir şekilde gerçek insanları animasyon karakterlere dönüştürebiliyor.

Aralarında ünlü yönetmen Steven Spielberg ve Epic Games'in de yer aldığı güçlü bir yatırımcı listesine sahip olan Wonder Dynamics'in endüstriyi baştan sona değiştirme kabiliyeti bulunuyor.

Çektiğiniz bir sahneye animasyon karakter eklemek için hazırladığınız üç boyutlu modeli, videonuzda yer alan bir insanın üzerine sürüklemeniz yetiyor. Yüklenen videolardaki insanların iskelet anahatlarını oldukça başarılı bir şekilde çıkartan yapay zeka, hazırladığınız üç boyutlu karakteri insan ile yer değiştiriyor. Ayrıca tüm gerekli ışıklandırmalar da otomatik olarak yapılıyor.

Projenin yaratıcıları arasında yer alan ve aslen Ready Player One filmindeki başrolüyle tanıdığımız Tye Sheridan, projenin aslen dijital sanatçıların işini kolaylaştıracak bir araç yaratmak üzere geliştirildiğini belirtiyor.