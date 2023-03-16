Microsoft Bing Yapay Zekası Herkese Açıldı!

Geçtiğimiz haftalarda OpenAI-Microsoft iş birliği ile geliştirilen Bing yapay zekası ile tanışmıştık. ChatGPT'ye oldukça benzeyen bu yapay zeka, ChatGPT'nin aksine güncel internet verilerine ulaşabiliyor ve aramalarınızda size yardımcı oluyordu.

Ancak Microsoft, henüz deneme aşamasında olan bu sürüm için bir bekleme listesi oluşturmuştu. Yalnızca şanslı, küçük bir grubun girebildiği bekleme listesi, sonunda kaldırılıyor gibi görünüyor. Şu an itibarıyla bekleme listesi için başvuru yapan herkes, otomatik olarak Bing yapay zekasını deneyebiliyor.

Bing Yapay Zekası Gücünü GPT-4'ten Alıyor

Bizim de bekleme listesine girdiğimiz Bing yapay zekası, bugün itibarıyla ulaşılabilir durumda. Kendisiyle yaptığımız ufak bir sohbette artık GPT-3.5 ile değil, yeni tanıtılan GPT-4 ile çalıştığını öğreniyoruz. Öte yandan Bing sohbet botunun cevaplarında kaynak gösterme formatını, Tamindir tarafından paylaşılan bir haberin kaynak olarak gösterilmesiyle ilginç bir şekilde deneyimliyoruz.

Şu an için yalnızca Microsoft Edge tarayıcısı ile iOS ve Android işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılabilen Bing yapay zekası, GPT-4'ün tüm yeteneklerinden faydalanıyor gibi görünüyor.

Ancak şimdilik Microsoft Bing yapay zekasıyla herhangi bir konuda yalnızca 15 kez mesajlaşma hakkına sahipsiniz. Daha sonrasında geçmiş siliniyor ve sohbet sıfırdan başlıyor.

16 Mart tarihinde yapılacak Microsoft etkinliğiyle birlikte Bing'in herhangi bir başvuru süreci gerektirmeden kullanıma açılması bekleniyor.