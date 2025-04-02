Türkiye'de Yazılımcı Maaşları Belli Oldu! - 2025

Günümüzde teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Bu gelişimin arkasındaki en büyük güç ise tartışmasız yazılımcılar. Kod satırlarıyla dünyayı şekillendiren bu meslek grubu, dijital çağın mimarları olarak teknolojiyi her geçen gün bir adım daha ileri taşıyor.

Bu durumda bu meslek grubunun maaşı da merak ediliyor. Son olarak 2025 yılı için yapılan anketle birlikte yazılımcı maaşları netleşti.

2025 Yazılımcı Maaş Anketi Sonuçları

Her yıl düzenli olarak yazılımcılar arasında anket gerçekleştiren Önceki Yazılımcı, 2025 yılına ait sonuçları paylaştı. Yayınlanan rapora göre ankete toplam 9.056 kişi katıldı. Katılımcıların yüzde 13,68’ini kadınlar, yüzde 86,32’sini ise erkekler oluşturdu.

Katılımcıların büyük bir kısmı Türkiye’nin metropollerinde yaşıyor. Verilere göre yüzde 55,3’ü İstanbul’da, yüzde 16,7’si Ankara’da, yüzde 7,1’i ise İzmir’de ikamet ediyor.

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte dijital meslek gruplarında uzaktan çalışma modeli de yaygınlaşıyor. Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 39,79’u tamamen uzaktan (remote) çalışıyor. Yüzde 41,86’sı hibrit modeli tercih ederken, yüzde 16,38’i hala ofis ortamında çalışmayı sürdürüyor. O halde merak edilen kısma geçelim.

Yazılım dünyasında maaşlar, uzmanlık alanı ve deneyim seviyesine göre ciddi farklılıklar gösteriyor. Anket verilerine göre Full Stack Developer tarafında junior seviyede çalışanlar ortalama 50 bin 500 TL kazanırken, bu rakam middle seviyede 73 bin 500 TL’ye, senior seviyede ise 122 bin 500 TL’ye çıkıyor.

Front-end geliştiricilerde ise ortalama maaşlar biraz daha düşük seyrediyor. Junior seviyede 46 bin 500 TL, middle seviyede 70 bin 500 TL, senior seviyede ise 112 bin 500 TL ortalaması dikkat çekiyor.

Teknik liderlik ve yöneticilik pozisyonlarında maaşlar çok daha yüksek. Team/Tech Lead'lerin ortalama maaşı 152 bin 500 TL civarındayken, Software Development Manager ve Software Architect gibi üst düzey rollerde bu rakam 182 bin 500 TL’ye kadar yükseliyor.

Mobil geliştiricilere baktığımızda, Android tarafında junior seviyede maaşlar 45 bin 500 TL iken, senior seviyeye gelindiğinde ortalama maaş 137 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor. iOS geliştiricilerde ise rakamlar biraz daha yüksek. Öyle ki junior seviyede 51 bin TL olan maaş, senior seviyede 152 bin 500 TL’yi buluyor. Cross-platform yani Flutter veya React Native gibi teknolojilerle çalışan mobil geliştiricilerin maaşları ise biraz daha düşük. Juniorlar 40 bin 500 TL, seniorlar ise 117 bin 500 TL ortalamasında maaş alıyor.

Diğer alanlara göz attığımızda gömülü sistem yazılımcılarının maaşları da oldukça rekabetçi. Bu alanda juniorlar 55 bin 500 TL, seniorlar ise ortalama 122 bin 500 TL kazanıyor. QA ve otomasyon tarafında ise junior seviyede maaşlar 52 bin 500 TL civarında başlayıp, senior seviyede 102 bin 500 TL’ye ulaşıyor. İş analistliği pozisyonunda ise maaşlar junior seviyede 57 bin TL, middle seviyede 73 bin 500 TL ve senior seviyede 117 bin 500 TL ortalamasında şekilleniyor.

Genel Katılım Bilgileri

Cinsiyet Dağılımı

Cinsiyet Katılımcı Sayısı Yüzde (%) Kadın 1.239 13.68 Erkek 7.817 86.32

Şehir Dağılımı

Şehir Katılımcı Sayısı Yüzde (%) İstanbul 5.012 55.3 Ankara 1.517 16.7 İzmir 648 7.1 Kocaeli 264 2.9 Bursa 211 2.3 Antalya 191 2.1

Çalışma Türü Dağılımı

Çalışma Türü Katılımcı Sayısı Yüzde (%) Hibrit 3.791 41.86 Remote 3.603 39.79 Ofis 1.483 16.38 Remote, hibrite dönecek 141 1.56 Hibrit, ofise dönecek 38 0.42

Zam Sıklığı

Zam Sıklığı 2025 Yüzde (%) 2024 Yüzde (%) Yılda 2 Kez Zam 51.26 59.2 Yılda 1 Kez Zam 47.69 37.1

Sektör Dağılımı

Sektör Katılımcı Sayısı Yüzde (%) Yazılım Evi & Danışmanlık 1.145 12.64 Banka 1.011 11.16 E-Ticaret 861 9.51 Startup 851 9.40 Fintech 848 9.36 Telekomünikasyon 548 6.00

Pozisyonlara Göre Ortalama Net Maaşlar (TL)

Back-end Developer

Seviye Katılımcı Sayısı Ortalama Net Maaş Junior 260 50 bin 500 TL Middle 687 82 bin 500 TL Senior 1.023 127 bin 500 TL

Full Stack Developer

Seviye Katılımcı Sayısı Ortalama Net Maaş Junior 336 50 bin 500 TL Middle 698 73 bin 500 TL Senior 895 122 bin 500 TL

Front-end Developer

Seviye Katılımcı Sayısı Ortalama Net Maaş Junior 136 46 bin 500 TL Middle 359 70 bin 500 TL Senior 331 112 bin 500 TL

Team / Tech Lead

Seviye Katılımcı Sayısı Ortalama Net Maaş JR + MID + SR 581 152 bin 500 TL

Android Developer

Seviye Katılımcı Sayısı Ortalama Net Maaş Junior 45 45 bin 500 TL Middle 82 87 bin 500 TL Senior 151 137 bin 500 TL

Business Analyst

Seviye Katılımcı Sayısı Ortalama Net Maaş Junior 42 57 bin TL Middle 102 73 bin 500 TL Senior 122 117 bin 500 TL

Embedded Software Developer

Seviye Katılımcı Sayısı Ortalama Net Maaş Junior 49 55 bin 500 TL Middle 107 82 bin 500 TL Senior 97 122 bin 500 TL

Mobile Application Developer (Cross-Platform)

Seviye Katılımcı Sayısı Ortalama Net Maaş Junior 39 40 bin 500 TL Middle 117 67 bin 500 TL Senior 78 117 bin 500 TL

Software Development Manager

Seviye Katılımcı Sayısı Ortalama Net Maaş JR + MID + SR 232 182 bin 500 TL

iOS Developer

Seviye Katılımcı Sayısı Ortalama Net Maaş Junior 32 51 bin TL Middle 67 92 bin 500 TL Senior 130 152 bin 500 TL

Software Architect

Seviye Katılımcı Sayısı Ortalama Net Maaş JR + MID + SR 228 182 bin 500 TL

QA / Automation