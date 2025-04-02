Türkiye'de Yazılımcı Maaşları Belli Oldu! - 2025

Yazılımcılar kaç para kazanıyor? 2025 yılı için yazılımcı maaşları netleşti. İşte merak edilen junior, middle ve senior geliştirici maaşları!

Emir Yasin Bolat
Emir Yasin Bolat -

Günümüzde teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Bu gelişimin arkasındaki en büyük güç ise tartışmasız yazılımcılar. Kod satırlarıyla dünyayı şekillendiren bu meslek grubu, dijital çağın mimarları olarak teknolojiyi her geçen gün bir adım daha ileri taşıyor.

Bu durumda bu meslek grubunun maaşı da merak ediliyor. Son olarak 2025 yılı için yapılan anketle birlikte yazılımcı maaşları netleşti.

2025 Yazılımcı Maaş Anketi Sonuçları

Her yıl düzenli olarak yazılımcılar arasında anket gerçekleştiren Önceki Yazılımcı, 2025 yılına ait sonuçları paylaştı. Yayınlanan rapora göre ankete toplam 9.056 kişi katıldı. Katılımcıların yüzde 13,68’ini kadınlar, yüzde 86,32’sini ise erkekler oluşturdu.

Katılımcıların büyük bir kısmı Türkiye’nin metropollerinde yaşıyor. Verilere göre yüzde 55,3’ü İstanbul’da, yüzde 16,7’si Ankara’da, yüzde 7,1’i ise İzmir’de ikamet ediyor.

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte dijital meslek gruplarında uzaktan çalışma modeli de yaygınlaşıyor. Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 39,79’u tamamen uzaktan (remote) çalışıyor. Yüzde 41,86’sı hibrit modeli tercih ederken, yüzde 16,38’i hala ofis ortamında çalışmayı sürdürüyor. O halde merak edilen kısma geçelim.

Yazılım dünyasında maaşlar, uzmanlık alanı ve deneyim seviyesine göre ciddi farklılıklar gösteriyor. Anket verilerine göre Full Stack Developer tarafında junior seviyede çalışanlar ortalama 50 bin 500 TL kazanırken, bu rakam middle seviyede 73 bin 500 TL’ye, senior seviyede ise 122 bin 500 TL’ye çıkıyor.

Front-end geliştiricilerde ise ortalama maaşlar biraz daha düşük seyrediyor. Junior seviyede 46 bin 500 TL, middle seviyede 70 bin 500 TL, senior seviyede ise 112 bin 500 TL ortalaması dikkat çekiyor.

Teknik liderlik ve yöneticilik pozisyonlarında maaşlar çok daha yüksek. Team/Tech Lead'lerin ortalama maaşı 152 bin 500 TL civarındayken, Software Development Manager ve Software Architect gibi üst düzey rollerde bu rakam 182 bin 500 TL’ye kadar yükseliyor.

Mobil geliştiricilere baktığımızda, Android tarafında junior seviyede maaşlar 45 bin 500 TL iken, senior seviyeye gelindiğinde ortalama maaş 137 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor. iOS geliştiricilerde ise rakamlar biraz daha yüksek. Öyle ki junior seviyede 51 bin TL olan maaş, senior seviyede 152 bin 500 TL’yi buluyor. Cross-platform yani Flutter veya React Native gibi teknolojilerle çalışan mobil geliştiricilerin maaşları ise biraz daha düşük. Juniorlar 40 bin 500 TL, seniorlar ise 117 bin 500 TL ortalamasında maaş alıyor.

Diğer alanlara göz attığımızda gömülü sistem yazılımcılarının maaşları da oldukça rekabetçi. Bu alanda juniorlar 55 bin 500 TL, seniorlar ise ortalama 122 bin 500 TL kazanıyor. QA ve otomasyon tarafında ise junior seviyede maaşlar 52 bin 500 TL civarında başlayıp, senior seviyede 102 bin 500 TL’ye ulaşıyor. İş analistliği pozisyonunda ise maaşlar junior seviyede 57 bin TL, middle seviyede 73 bin 500 TL ve senior seviyede 117 bin 500 TL ortalamasında şekilleniyor.

Genel Katılım Bilgileri

Cinsiyet Dağılımı

Cinsiyet

Katılımcı Sayısı

Yüzde (%)

Kadın

1.239

13.68

Erkek

7.817

86.32

Şehir Dağılımı

Şehir

Katılımcı Sayısı

Yüzde (%)

İstanbul

5.012

55.3

Ankara

1.517

16.7

İzmir

648

7.1

Kocaeli

264

2.9

Bursa

211

2.3

Antalya

191

2.1

Çalışma Türü Dağılımı

Çalışma Türü

Katılımcı Sayısı

Yüzde (%)

Hibrit

3.791

41.86

Remote

3.603

39.79

Ofis

1.483

16.38

Remote, hibrite dönecek

141

1.56

Hibrit, ofise dönecek

38

0.42

Zam Sıklığı

Zam Sıklığı

2025 Yüzde (%)

2024 Yüzde (%)

Yılda 2 Kez Zam

51.26

59.2

Yılda 1 Kez Zam

47.69

37.1

Sektör Dağılımı

Sektör

Katılımcı Sayısı

Yüzde (%)

Yazılım Evi & Danışmanlık

1.145

12.64

Banka

1.011

11.16

E-Ticaret

861

9.51

Startup

851

9.40

Fintech

848

9.36

Telekomünikasyon

548

6.00

Pozisyonlara Göre Ortalama Net Maaşlar (TL)

Back-end Developer

Seviye

Katılımcı Sayısı

Ortalama Net Maaş

Junior

260

50 bin 500 TL

Middle

687

82 bin 500 TL

Senior

1.023

127 bin 500 TL

Full Stack Developer

Seviye

Katılımcı Sayısı

Ortalama Net Maaş

Junior

336

50 bin 500 TL

Middle

698

73 bin 500 TL

Senior

895

122 bin 500 TL

Front-end Developer

Seviye

Katılımcı Sayısı

Ortalama Net Maaş

Junior

136

46 bin 500 TL

Middle

359

70 bin 500 TL

Senior

331

112 bin 500 TL

Team / Tech Lead

Seviye

Katılımcı Sayısı

Ortalama Net Maaş

JR + MID + SR

581

152 bin 500 TL

Android Developer

Seviye

Katılımcı Sayısı

Ortalama Net Maaş

Junior

45

45 bin 500 TL

Middle

82

87 bin 500 TL

Senior

151

137 bin 500 TL

Business Analyst

Seviye

Katılımcı Sayısı

Ortalama Net Maaş 

Junior

42

57 bin TL

Middle

102

73 bin 500 TL

Senior

122

117 bin 500 TL

Embedded Software Developer

Seviye

Katılımcı Sayısı

Ortalama Net Maaş

Junior

49

55 bin 500 TL

Middle

107

82 bin 500 TL

Senior

97

122 bin 500 TL

Mobile Application Developer (Cross-Platform)

Seviye

Katılımcı Sayısı

Ortalama Net Maaş

Junior

39

40 bin 500 TL

Middle

117

67 bin 500 TL

Senior

78

117 bin 500 TL

Software Development Manager

Seviye

Katılımcı Sayısı

Ortalama Net Maaş

JR + MID + SR

232

182 bin 500 TL

iOS Developer

Seviye

Katılımcı Sayısı

Ortalama Net Maaş

Junior

32

51 bin TL

Middle

67

92 bin 500 TL

Senior

130

152 bin 500 TL

Software Architect

Seviye

Katılımcı Sayısı

Ortalama Net Maaş

JR + MID + SR

228

182 bin 500 TL

QA / Automation

Seviye

Katılımcı Sayısı

Ortalama Net Maaş

Junior

37

52 bin 500 TL

Middle

100

77 bin 500 TL

Senior

82

102 bin 500 TL

 

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