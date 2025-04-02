Türkiye'de Yazılımcı Maaşları Belli Oldu! - 2025
Yazılımcılar kaç para kazanıyor? 2025 yılı için yazılımcı maaşları netleşti. İşte merak edilen junior, middle ve senior geliştirici maaşları!
Günümüzde teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Bu gelişimin arkasındaki en büyük güç ise tartışmasız yazılımcılar. Kod satırlarıyla dünyayı şekillendiren bu meslek grubu, dijital çağın mimarları olarak teknolojiyi her geçen gün bir adım daha ileri taşıyor.
Bu durumda bu meslek grubunun maaşı da merak ediliyor. Son olarak 2025 yılı için yapılan anketle birlikte yazılımcı maaşları netleşti.
2025 Yazılımcı Maaş Anketi Sonuçları
Her yıl düzenli olarak yazılımcılar arasında anket gerçekleştiren Önceki Yazılımcı, 2025 yılına ait sonuçları paylaştı. Yayınlanan rapora göre ankete toplam 9.056 kişi katıldı. Katılımcıların yüzde 13,68’ini kadınlar, yüzde 86,32’sini ise erkekler oluşturdu.
Katılımcıların büyük bir kısmı Türkiye’nin metropollerinde yaşıyor. Verilere göre yüzde 55,3’ü İstanbul’da, yüzde 16,7’si Ankara’da, yüzde 7,1’i ise İzmir’de ikamet ediyor.
Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte dijital meslek gruplarında uzaktan çalışma modeli de yaygınlaşıyor. Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 39,79’u tamamen uzaktan (remote) çalışıyor. Yüzde 41,86’sı hibrit modeli tercih ederken, yüzde 16,38’i hala ofis ortamında çalışmayı sürdürüyor. O halde merak edilen kısma geçelim.
Yazılım dünyasında maaşlar, uzmanlık alanı ve deneyim seviyesine göre ciddi farklılıklar gösteriyor. Anket verilerine göre Full Stack Developer tarafında junior seviyede çalışanlar ortalama 50 bin 500 TL kazanırken, bu rakam middle seviyede 73 bin 500 TL’ye, senior seviyede ise 122 bin 500 TL’ye çıkıyor.
Front-end geliştiricilerde ise ortalama maaşlar biraz daha düşük seyrediyor. Junior seviyede 46 bin 500 TL, middle seviyede 70 bin 500 TL, senior seviyede ise 112 bin 500 TL ortalaması dikkat çekiyor.
Teknik liderlik ve yöneticilik pozisyonlarında maaşlar çok daha yüksek. Team/Tech Lead'lerin ortalama maaşı 152 bin 500 TL civarındayken, Software Development Manager ve Software Architect gibi üst düzey rollerde bu rakam 182 bin 500 TL’ye kadar yükseliyor.
Mobil geliştiricilere baktığımızda, Android tarafında junior seviyede maaşlar 45 bin 500 TL iken, senior seviyeye gelindiğinde ortalama maaş 137 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor. iOS geliştiricilerde ise rakamlar biraz daha yüksek. Öyle ki junior seviyede 51 bin TL olan maaş, senior seviyede 152 bin 500 TL’yi buluyor. Cross-platform yani Flutter veya React Native gibi teknolojilerle çalışan mobil geliştiricilerin maaşları ise biraz daha düşük. Juniorlar 40 bin 500 TL, seniorlar ise 117 bin 500 TL ortalamasında maaş alıyor.
Diğer alanlara göz attığımızda gömülü sistem yazılımcılarının maaşları da oldukça rekabetçi. Bu alanda juniorlar 55 bin 500 TL, seniorlar ise ortalama 122 bin 500 TL kazanıyor. QA ve otomasyon tarafında ise junior seviyede maaşlar 52 bin 500 TL civarında başlayıp, senior seviyede 102 bin 500 TL’ye ulaşıyor. İş analistliği pozisyonunda ise maaşlar junior seviyede 57 bin TL, middle seviyede 73 bin 500 TL ve senior seviyede 117 bin 500 TL ortalamasında şekilleniyor.
Genel Katılım Bilgileri
Cinsiyet Dağılımı
|
Cinsiyet
|
Katılımcı Sayısı
|
Yüzde (%)
|
Kadın
|
1.239
|
13.68
|
Erkek
|
7.817
|
86.32
Şehir Dağılımı
|
Şehir
|
Katılımcı Sayısı
|
Yüzde (%)
|
İstanbul
|
5.012
|
55.3
|
Ankara
|
1.517
|
16.7
|
İzmir
|
648
|
7.1
|
Kocaeli
|
264
|
2.9
|
Bursa
|
211
|
2.3
|
Antalya
|
191
|
2.1
Çalışma Türü Dağılımı
|
Çalışma Türü
|
Katılımcı Sayısı
|
Yüzde (%)
|
Hibrit
|
3.791
|
41.86
|
Remote
|
3.603
|
39.79
|
Ofis
|
1.483
|
16.38
|
Remote, hibrite dönecek
|
141
|
1.56
|
Hibrit, ofise dönecek
|
38
|
0.42
Zam Sıklığı
|
Zam Sıklığı
|
2025 Yüzde (%)
|
2024 Yüzde (%)
|
Yılda 2 Kez Zam
|
51.26
|
59.2
|
Yılda 1 Kez Zam
|
47.69
|
37.1
Sektör Dağılımı
|
Sektör
|
Katılımcı Sayısı
|
Yüzde (%)
|
Yazılım Evi & Danışmanlık
|
1.145
|
12.64
|
Banka
|
1.011
|
11.16
|
E-Ticaret
|
861
|
9.51
|
Startup
|
851
|
9.40
|
Fintech
|
848
|
9.36
|
Telekomünikasyon
|
548
|
6.00
Pozisyonlara Göre Ortalama Net Maaşlar (TL)
Back-end Developer
|
Seviye
|
Katılımcı Sayısı
|
Ortalama Net Maaş
|
Junior
|
260
|
50 bin 500 TL
|
Middle
|
687
|
82 bin 500 TL
|
Senior
|
1.023
|
127 bin 500 TL
Full Stack Developer
|
Seviye
|
Katılımcı Sayısı
|
Ortalama Net Maaş
|
Junior
|
336
|
50 bin 500 TL
|
Middle
|
698
|
73 bin 500 TL
|
Senior
|
895
|
122 bin 500 TL
Front-end Developer
|
Seviye
|
Katılımcı Sayısı
|
Ortalama Net Maaş
|
Junior
|
136
|
46 bin 500 TL
|
Middle
|
359
|
70 bin 500 TL
|
Senior
|
331
|
112 bin 500 TL
Team / Tech Lead
|
Seviye
|
Katılımcı Sayısı
|
Ortalama Net Maaş
|
JR + MID + SR
|
581
|
152 bin 500 TL
Android Developer
|
Seviye
|
Katılımcı Sayısı
|
Ortalama Net Maaş
|
Junior
|
45
|
45 bin 500 TL
|
Middle
|
82
|
87 bin 500 TL
|
Senior
|
151
|
137 bin 500 TL
Business Analyst
|
Seviye
|
Katılımcı Sayısı
|
Ortalama Net Maaş
|
Junior
|
42
|
57 bin TL
|
Middle
|
102
|
73 bin 500 TL
|
Senior
|
122
|
117 bin 500 TL
Embedded Software Developer
|
Seviye
|
Katılımcı Sayısı
|
Ortalama Net Maaş
|
Junior
|
49
|
55 bin 500 TL
|
Middle
|
107
|
82 bin 500 TL
|
Senior
|
97
|
122 bin 500 TL
Mobile Application Developer (Cross-Platform)
|
Seviye
|
Katılımcı Sayısı
|
Ortalama Net Maaş
|
Junior
|
39
|
40 bin 500 TL
|
Middle
|
117
|
67 bin 500 TL
|
Senior
|
78
|
117 bin 500 TL
Software Development Manager
|
Seviye
|
Katılımcı Sayısı
|
Ortalama Net Maaş
|
JR + MID + SR
|
232
|
182 bin 500 TL
iOS Developer
|
Seviye
|
Katılımcı Sayısı
|
Ortalama Net Maaş
|
Junior
|
32
|
51 bin TL
|
Middle
|
67
|
92 bin 500 TL
|
Senior
|
130
|
152 bin 500 TL
Software Architect
|
Seviye
|
Katılımcı Sayısı
|
Ortalama Net Maaş
|
JR + MID + SR
|
228
|
182 bin 500 TL
QA / Automation
|
Seviye
|
Katılımcı Sayısı
|
Ortalama Net Maaş
|
Junior
|
37
|
52 bin 500 TL
|
Middle
|
100
|
77 bin 500 TL
|
Senior
|
82
|
102 bin 500 TL