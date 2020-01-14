Chrome’da Kötü Amaçlı Yazılım Adware Nasıl Temizlenir?

Kötü amaçlı yazılımların bir kısmı bilgisayarınıza internet üzerinden girer ve internete erişmek için bir web tarayıcı kullanmanız gerekir. Bu sebepten dolayı web tarayıcısı kullanırken dikkatli olmalısınız. Tüm dünyada oldukça popüler olan Google Chrome web tarayıcısında bilgisayarınızda yer alan kötü amaçlı yazılımları bulabilen ve temizleyebilen bir yerleşik araç bulunur. Bu yazıda, Google Chrome'da kötü amaçlı yazılım Adware'i nasıl temizleyebileceğinizi öğreneceksiniz.

Google Chrome’da Yer Alan Kötü Amaçlı Yazılımları Temizleme Aracı Nedir?

Google Chrome web tarayıcısında yer alan kötü amaçlı yazılımları temizleme aracı, bilgisayarınızda yer alan kötü amaçlı yazılımları bulabilir ve temizleyebilir. Bu araç, Google Chrome kullanıcılarının internette daha hızlı gezinmesine ve reklam yazılımlarını Google Chrome web tarayıcısından temizlenmesine yardımcı olur. Kötü amaçlı yazılımları temizleme aracı, arka planda otomatik olarak çalışır ve kötü amaçlı yazılımları tespit etmesi durumunda silmek için izin ister.

Chrome'da Adware Temizlemek için Temizleme Aracı Nasıl Kullanılır?

Google Chrome web tarayıcısının kötü amaçlı yazılımları temizleme aracı, otomatik olarak arka planda çalışsa da can sıkıcı pop-up reklamlarla karşılaşırsanız veya web tarayıcınız yavaşlamışsa taramayı manuel olarak başlatabileceğiniz bir yöntem bulunuyor. Aşağıdaki adımları takip ederek Google Chrome web tarayıcısında yer alan kötü amaçlı yazılım aracını kullanarak Adware yazılımını temizleyebilirsiniz.

İlk olarak bilgisayarınızda yer alan Google Chrome web tarayıcısını açın. Daha sonra sağ üst kısımda yer alan üç dikey nokta simgesine tıklayın ve hemen ardından açılan pencere üzerinden “Ayarlar” menüsüne tıklayın. Açılan ayarlar sayfasının sol kısmında yer alan “Gelişmiş” yazısına tıklayın. “Sıfırla ve temizle” yazısına tıklayın. Daha sonra “Bilgisayarı temizle” seçeneğine tıklayın ve açılan sayfa üzerinden “Bul” butonuna tıklayın. Bu işlemin ardından tarama işlemi gerçekleşecektir. Alternatif olarak, yeni bir sekme açabilir ve adres çubuğuna “chrome://settings/clean” yazabilirsiniz. Bu işlem, “Bilgisayarı temizleme” sayfasını açar.

Not: “Bul” butonuna tıklamadan önce bilgisayarınızın tarama sonuçları hakkında herhangi bir bilgiyi Google ile paylaşmamak için “Ayrıntıları Google’a bildir” yazısının yanında yer alan kutunun işaretini kaldırabilirsiniz.