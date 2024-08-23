Türkiye'nin İlk Yerli Çeviri Platformu "Transleyt" 30 Dilde Hizmete Girdi!

Artık Türkiye de kendi yapay zeka destekli çeviri platformuna kavuştu. Boğaziçi Üniversitesi'nin geliştirdiği Transleyt adlı çeviri platformu, 30 farklı dilde metin çevirisi yapabiliyor. Üstelik sadece kelimeleri değil, cümlelerin anlamını da koruyarak daha doğal çeviriler sunuyor. Ses kayıtlarını yazıya dönderme, eski metinleri günümüz Türkçesine uyarlama gibi birçok özelliğiyle de dikkat çekiyor. İşte özellikleriyle ilgili tüm ayrıntılar...

Yapay Zeka Destekli Yerli Çeviri Platformu Transleyt

Aicoor Bilgi Teknolojileri tarafından Boğaziçi Üniversitesi Teknopark bünyesinde geliştirilen Transleyt, 30'dan fazla dilde çapraz çeviri hizmeti sunuyor. Kandilli Kampüsü'ndeki AR-GE çalışmalarının ürünü olan bu platform, çok dilli metin çevirilerinde kullanıcılarına etkili bir çözüm üretmeyi hedefliyor.

Transleyt sadece Türkçe, İngilizce değil, aynı zamanda Osmanlıca, Arapça ve Çince gibi birçok dilde çeviri yapabiliyor. Hatta daha az bilinen diller için bile çeviri hizmeti veriyor. Üstelik platformun sunduğu bir diğer önemli özellik ise ton, üslup gibi birçok basit ayar ile kullanıcıların isteklerine uygun çeviriler yapmak mümkün.

Yapay zeka desteği olan Transleyt, sadece metin çevirisi yapmakla kalmıyor, aynı zamanda ses dosyalarını deşifre ederek ve taranmış belgeleri düzenlenebilir hale getirerek, kullanıcılarına kapsamlı bir dil işleme deneyimi sunuyor. Özellikle akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler için tasarlanan platform, taranmış PDF dosyalarını OCR teknolojisiyle aranabilir hale getirerek iş yükünü azaltıyor.

Transleyt’in en öne çıkan özelliği ise, 13. yüzyıldan kalma yazıları günümüz Türkçesine çevirebiliyor. Hem Osmanlıca yazıları anlayabiliyor hem de başka dillere çevirebiliyor. Böylece tarihi metinlere ulaşmak ve anlamak çok daha kolaylaşıyor.

Transleyt, yapay zeka desteği sayesinde birbirinden farklı özellikleriyle yerli ve milli bir ürün olarak Türkiye’de öne çıkacak gibi görünüyor. Peki siz Transleyt hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.