Google Translate Yerine Kullanılabilecek Çeviri Siteleri

Her gün milyonlarca belki de milyarlarca çeviri yapılıyor. Kimileri sohbet için kimileri akademi için çeviri programlarını ziyaret etmekte. Ancak bildiğiniz üzere Google Translate, Türkçe dilinde çeviri konusunda pek başarılı değil.

Elbette geçmiş yıllara göre dev bir fark var. Fakat hala istenilen sonuç elde edilemiyor. Bizler de sizler için Google Translate yerine kullanabileceğiniz alternatif çeviri sitelerini derledik. İsterseniz bunlara yakından bakalım.

Google Translate Alternatifleri

Reverso

Tureng sözlük

ChatGPT

Yandex Translate

one

Cambridge Sözlük

Microsoft Bing

DeepL translator

Hiç şüphesiz üniversite yıllarında binlerce insanın tanıştığı Reverso, akademik çalışmalar için en çok tercih edilen çeviri sitelerinden biridir. Öyle ki Google Translate üzerinden çeviri yaptığınızda ortaya çıkan anlamsız kelimeleri burada görmezsiniz. Bu nedenle tercih edebileceğiniz web sitelerinden biri de Reverso’dur.

Gelgelelim İngilizce öğrenmeye başlayan herkesin telefonunda bulunan sözlük uygulaması Tureng’e elbette Tureng üzerinden çeviri yapamazsınız. Ancak bir metin yazarken doğru kelimeyi kullanmak istiyorsanız mutlaka bakmanız gereken sözlük uygulamaları arasındadır.

Son zamanlarda isminden sıklıkla bahsettiren ve tabiri caizese her gün yeni bir versiyonu çıkan ChatGPT, hiç şüphesiz ki çeviri için en uygun platformlardan biridir. Öyle ki birçok insan burada metinlerini düzenlemekte hatta yazdırmaktadır. Eğer ChatGPT nedir, nasıl kullanılır? Merak ediyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz.

Sürekli Google’a alternatif olarak kullanılan Yandex Çeviri, birçok defa başarısını ortaya koymuş ve milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır. Eğer Google tarafında zorluklar yaşıyorsanız direkt olarak başvurabileceğiniz ücretsiz çeviri platformlarından birini ziyaret etmelisiniz.

Birçok kişi bu web sitesini bilmemekte. Fakat oldukça başarılı olan web sitesi birçok dilde anlık olarak çeviri yapabilmektedir. Öyle ki bir kelimenin birden fazla fonksiyonunu sizlere sunabilen program aynı zamanda İngilizce’nizi geliştirmenizde katkı sunar.

Bir kısmın sürekli kullandığı bir kısmın ise adını dahi duymadığı Cambridge Sözlük, Google Translate alternatifleri arasında başta gelir. Öyle ki birçok kullanıcı buradan işlerini anlık olarak görebilir ve düzgün sonuçlar elde eder.

Uzun yıllardır adından söz ettiren Bing Çeviri hızlı bir şekilde metinlerinizi çevirebilmenize olanak tanımaktadır. Öyle ki dünya üzerinde birçok insan Microsoft Bing Translate kullanarak iletişim kurabilmektedir.

Her gün milyonlarca insan DeppL üzerinden çeviri yaparak kendini geliştiriyor. Sizler de alternatif bir çeviri sitesi arıyorsanız mutlaka ziyaret etmeniz gereken siteler arasında DeepL Translator bulunuyor.

Yukarıda verilen platformlar oldukça başarılı ve Google Translate alternatifi olarak kullanılacak platformlar arasında yer alır. Kimi insanlar bu platformları daha başarılı bulduğundan Google Çeviri artık kullanmamaktadır.

Bu içeriğimizde sizler için Google Translate alternatifi olan web sitelerini derledik. Peki, sizler bu web sitelerini daha önce kullandınız mı, sizce bu platformlar Google Translate’den başarılı mı, bu platformlar dışında alternatif bir web sitesi ya da uygulama biliyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.