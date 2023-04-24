Google Translate Yerine Kullanılabilecek Çeviri Siteleri
Dünyanın en popüler çeviri programı Google Translate alternatifleri neler? Sizler için derledik.
Her gün milyonlarca belki de milyarlarca çeviri yapılıyor. Kimileri sohbet için kimileri akademi için çeviri programlarını ziyaret etmekte. Ancak bildiğiniz üzere Google Translate, Türkçe dilinde çeviri konusunda pek başarılı değil.
Elbette geçmiş yıllara göre dev bir fark var. Fakat hala istenilen sonuç elde edilemiyor. Bizler de sizler için Google Translate yerine kullanabileceğiniz alternatif çeviri sitelerini derledik. İsterseniz bunlara yakından bakalım.
Google Translate Alternatifleri
- Reverso
- Tureng sözlük
- ChatGPT
- Yandex Translate
- one
- Cambridge Sözlük
- Microsoft Bing
- DeepL translator
Reverso
Hiç şüphesiz üniversite yıllarında binlerce insanın tanıştığı Reverso, akademik çalışmalar için en çok tercih edilen çeviri sitelerinden biridir. Öyle ki Google Translate üzerinden çeviri yaptığınızda ortaya çıkan anlamsız kelimeleri burada görmezsiniz. Bu nedenle tercih edebileceğiniz web sitelerinden biri de Reverso’dur.
Tureng sözlük
Gelgelelim İngilizce öğrenmeye başlayan herkesin telefonunda bulunan sözlük uygulaması Tureng’e elbette Tureng üzerinden çeviri yapamazsınız. Ancak bir metin yazarken doğru kelimeyi kullanmak istiyorsanız mutlaka bakmanız gereken sözlük uygulamaları arasındadır.
ChatGPT
Son zamanlarda isminden sıklıkla bahsettiren ve tabiri caizese her gün yeni bir versiyonu çıkan ChatGPT, hiç şüphesiz ki çeviri için en uygun platformlardan biridir. Öyle ki birçok insan burada metinlerini düzenlemekte hatta yazdırmaktadır. Eğer ChatGPT nedir, nasıl kullanılır? Merak ediyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz.
Yandex Translate
Sürekli Google’a alternatif olarak kullanılan Yandex Çeviri, birçok defa başarısını ortaya koymuş ve milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır. Eğer Google tarafında zorluklar yaşıyorsanız direkt olarak başvurabileceğiniz ücretsiz çeviri platformlarından birini ziyaret etmelisiniz.
Promt.one
Birçok kişi bu web sitesini bilmemekte. Fakat oldukça başarılı olan web sitesi birçok dilde anlık olarak çeviri yapabilmektedir. Öyle ki bir kelimenin birden fazla fonksiyonunu sizlere sunabilen program aynı zamanda İngilizce’nizi geliştirmenizde katkı sunar.
Cambridge Sözlük
Bir kısmın sürekli kullandığı bir kısmın ise adını dahi duymadığı Cambridge Sözlük, Google Translate alternatifleri arasında başta gelir. Öyle ki birçok kullanıcı buradan işlerini anlık olarak görebilir ve düzgün sonuçlar elde eder.
Microsoft Bing
Uzun yıllardır adından söz ettiren Bing Çeviri hızlı bir şekilde metinlerinizi çevirebilmenize olanak tanımaktadır. Öyle ki dünya üzerinde birçok insan Microsoft Bing Translate kullanarak iletişim kurabilmektedir.
DeepL Translator
Her gün milyonlarca insan DeppL üzerinden çeviri yaparak kendini geliştiriyor. Sizler de alternatif bir çeviri sitesi arıyorsanız mutlaka ziyaret etmeniz gereken siteler arasında DeepL Translator bulunuyor.
Yukarıda verilen platformlar oldukça başarılı ve Google Translate alternatifi olarak kullanılacak platformlar arasında yer alır. Kimi insanlar bu platformları daha başarılı bulduğundan Google Çeviri artık kullanmamaktadır.
En İyi Online Çeviri Siteleri
Çeşitli dilleri tercüme ederken genellikle Google Translate servisini kullanıyoruz. Ancak bu servisin de alternatifleri bulunuyor. Sizler için hazırladığımız bu listeye göz atmanızı tavsiye ederiz.
Bu içeriğimizde sizler için Google Translate alternatifi olan web sitelerini derledik. Peki, sizler bu web sitelerini daha önce kullandınız mı, sizce bu platformlar Google Translate’den başarılı mı, bu platformlar dışında alternatif bir web sitesi ya da uygulama biliyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.
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