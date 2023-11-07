YouTube Rastgele Video Açmanızı Sağlayacak Yeni Bir Buton Geliştiriyor!

Video oynatma platformu YouTube, kullanıcıların rastgele video izlemelerini sağlayacak yeni bir buton geliştiriyor. Yeni özelliğin henüz test aşamasında olduğu ve sınırlı sayıda kullanıcının görüntülemesine izin verildiği biliniyor.

Hem Shorts Hem de Uzun Video Açacak!

Ne izlemek istediğine karar veremeyen kullanıcılar için kurtarıcı olabilecek yeni özelliğin ismi "Bir Şeyler Oynat" butonu. YouTube'da gezinen kullanıcılar siyah bir oynatma butonu şeklinde görünen tuşa bastıklarında rastgele bir şekilde shorts ve uzun videolar görüntüleyebilecek.

Şimdilik yalnızca Android üzerinden görüntülenen bu özellik, aylar öncesinde birkaç kullanıcı tarafından fark edilmiş. Kullanıcılara “Ne izleyeceğine karar veremiyor musun? Bir şeyler oynat.” mesajı görünmüş.

Bir Şeyler Oynat butonunun neye göre video açacağı bilinmiyor. Ancak tahminler kişilerin geçmişlerinde izledikleri videolara göre olacağı yönünde. Özelliğin ne zaman kullanıma açılacağı da şimdilik belirsiz.

Bir şeyler izlemeye karar vermek için fazla zamanı olmayan kullanıcılar bu özellik sayesinde hızlıca video tüketmeye başlayabilir.

Peki siz bu özellik hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.