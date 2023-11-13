YouTube'a Reklam Engelleyici Konusundaki Yeni Tutumu Yüzünden Dava Açıldı!

Bir gizlilik danışmanı, platformdaki reklam engelleyicileri tespit eden ve kısıtlayan komut dosyaları nedeniyle Avrupa'da YouTube'a karşı suç duyurusunda bulundu.

Şikayet, YouTube'un reklam engelleyicileri tespit etmek için yasa dışı izleme komut dosyaları çalıştırdığını ve bu uygulamanın AB vatandaşları üzerinde bir nevi "casusluk" anlamına geldiğini iddia ediyor.

"Reklam Engelleyici Kullananları Tespit Etmek İçin Casus Yazılım Kullanılıyor"

Davayı açan ve The Register'a konuşan Alexander Hanff, "YouTube'un komut dosyasını casus yazılım, diğer bir deyişle gözetleme teknolojisi olarak görüyorum çünkü bilgim ya da iznim olmadan, yalnızca davranışlarımı (reklamlar tarayıcıma yüklensin ya da yüklenmesin ya da bir reklam engelleyici tarafından engellensin) yakalamak ve izlemek amacıyla cihazıma yerleştiriliyor." dedi.

YouTube bildiğiniz üzere kısa bir süre önce platformdaki reklam engelleyicileri engellemek için bir politika benimsemişti. Bu benimsenen politikaya göre reklam engelleyicisini kapatmayan kullanıcılar YouTube'da artık içerik izlemeye devam edemiyorlar.

Hanff, suç duyurusunun Google'a AB yasalarına aykırı izleme uygulamalarına son vermesi gerektiği yönünde güçlü bir mesaj göndermesini umuyor. Hanff, AB yasaları uyarınca YouTube'un reklam engelleyicileri tespit etmek için çalıştırdığı komut dosyaları da dâhil olmak üzere, gerekli olmayan tüm etkileşimlerin yürütülmesi için izin alınması gerektiğini savunuyor.

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