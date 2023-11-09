YouTube'a Yeni Bir Özellik Daha Geliyor: "Size özel" Bölümü!

Popüler video platfomu YouTube, hem içerik üreticilerinin hem de izleyicilerin işine yarayabilecek yeni bir özellik geliştiriyor. Buna göre kanal sahipleri izleyicilere ne tür içerikleri göstereceğini seçebilecek.

Kişiselleştirilmiş Gösterim!

YouTube, kanal sahiplerine avantaj sağlayacak ve izleyicilerin de işini kolaylaştıracak "Size özel" bölümünü test ediyor. 20 Kasım'da kullanıma açılması beklenen yeni bölüm, içerik oluşturucuların Ana Sayfa sekmesini düzenlemesini sağlayacak.

✨ introducing the “For you” section of your channel Home tab that recommends a mix of content from your channel to viewers based on their watch history



🚨 creators: review your settings & select formats before we roll out to viewers on 11/20



more: https://t.co/FNZUVWVPEA pic.twitter.com/0ga30rU1JC — TeamYouTube (@TeamYouTube) November 8, 2023

Buna göre bir içerik üreticisi kullanıcıların Ana Sayfa sekmesinde hangi videolarını görmesini istiyorsa ona göre ayarlama yapabilecek. İzleyicinin izlediği içeriklere göre kişiselleştirilmiş videoların bir karışımını önerebilecek.

Örneğin Ana Sayfa üzerinde kısa videoları mı, uzun videoları mı yoksa canlı yayınları mı göstereceğini belirleyebilecek. Ayrıca isterse sadece son 12 ay içindeki içeriklerini gösterime açabilecek.

Kanalı ziyaret eden izleyici kitlesine özel bir deneyim sunmak için geliştirilen bu özellik, menüdeki Düzen sekmesinden "İzleyicileriniz için öneriler" bölümüne tıklanarak aktif edilebilecek.

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