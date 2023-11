YouTube'a Yeni Bir Özellik Daha Geliyor: "Size özel" Bölümü!

Popüler video platfomu YouTube, hem içerik üreticilerinin hem de izleyicilerin işine yarayabilecek yeni bir özellik geliştiriyor. Buna göre kanal sahipleri izleyicilere ne tür içerikleri göstereceğini seçebilecek.

YouTube, kanal sahiplerine avantaj sağlayacak ve izleyicilerin de işini kolaylaştıracak "Size özel" bölümünü test ediyor. 20 Kasım'da kullanıma açılması beklenen yeni bölüm, içerik oluşturucuların Ana Sayfa sekmesini düzenlemesini sağlayacak.

✨ introducing the “For you” section of your channel Home tab that recommends a mix of content from your channel to viewers based on their watch history



🚨 creators: review your settings & select formats before we roll out to viewers on 11/20



