Bildiğiniz üzere YouTube, kullanıcıların tarayıcıya indirerek kullandıkları reklam engelleyicileri yasaklamaya çalışıyor. Premium olmak istemeyen kullanıcılar ise alternatif yollar arıyor. Yeni gelen habere göre YouTube reklamlarını hızlandırmaya yarayan bir eklenti geliştirildi.

Reklamları 16 Kat Hızlandırıyor!

YouTube, AdBlock gibi reklam engelleyicileri kullanan kişilere videolara erişim engeli getirerek Premium olmaya teşvik etmeye çalışıyor. Ancak birçok kullanıcı bu kısıtlamaya karşı gelerek kendilerine başka seçenekler arıyor.

Daha güçlü reklam engelleyicilere yönelen kullanıcılar, ne yazık ki YouTube'un bu tutumundan yine de etkileniyor. Şimdi ise kullanıcılar için yeni bir alternatif ortaya çıktı; reklam hızlanıdırcı bir eklenti.

Ad Speedup adındaki eklenti, YouTube reklamlarını herhangi bir engelleyiciye ihtiyaç duymadan 16 kat hızlandırabiliyor. Reklamlar hızlı bir şekilde oynatılsa da kendi kendine kapanmıyor. Kullanıcıların bunu manuel olarak yapması gerekiyor.

Kullanıcıları uzun reklamlardan kurtarabilecek bu eklenti yavaş yavaş yayılıyor. Anlaşılan o ki YouTube'un reklam engelleyicileri 'engelleme' çabası, kullanıcılar için hâlâ bir şey ifade etmiyor.

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