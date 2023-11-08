YouTube'da Videoların Altına Yapay Zekâ Sohbet Botu Geliyor!

YouTube'un videoların altına yapay zekâ sohbet botu ekleyeceği öğrenildi. Konuşmaya dayalı yapay zekâ aracının kullanıcılara video hakkında birçok detay vereceği öğrenildi. Peki yapay zekâ destekli sohbet botunun başka ne gibi özellikleri var? İşte haberimizin devamı...

"Sor" Butonu ile Sohbet!

YouTube'un henüz test aşamasında olan yeni özelliği, kullanıcının bir video izlerken yapay zekâdan faydalanmasını sağlayacak. Buna göre videonun altında "Sor" butonu olacak ve kullanıcılar bu butona tıkladıklarında ChatGPT benzeri bir sohbet botuyla karşılaşacak.

Yapay zekâ aracının kullanıcıların isteklerine göre hareket edeceği ve soruları yanıtlayacağı biliniyor. Örneğin videonun özetini çıkarabilir, sorulan soruları yanıtlayabilir ve başka bir video önerisi yapabilir.

Bir başka özellik ise yorumlar kısmı için geçerli olacak. Kullanıcılara yorumların konularına göre düzenlenmesini ve derlenmesini sağlayacak yeni bir seçenek sunulacak. YouTube'un yeni yapay zekâ aracı, şimdilik yalnızca İngilizce olarak çalışacak.

Android cihazlarda ve sınırlı sayıda Premium abonelere açılan yeni özelliğin yakın zamanda tüm dünyada kullanıma açılması bekleniyor. Yapay zekânın hayatın her alanına sızmış olması YouTube gibi şirketlerin bu tür özellikler geliştirmesine sebep oluyor.

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