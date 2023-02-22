Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı Ertelendi!

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) için çok önemli bir duyuru yapıldı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda söz konusu sınav için yeni tarih bilgisi paylaşıldı. Açıklamaya dair detaylar haberimizde.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

ÖSYM, "2023-YÖKDİL/1: Sınav Tarihi Değişikliği, Geç Başvuru Alınması ve Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesi" başlıklı bir duyuru yaptı. Yapılan açıklamaya göre 12 Mart tarihinde yapılması beklenen 2023-YÖKDİL/1 sınavı 26 Mart'a ertelendi.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı için 24-27 Şubat tarihleri arasında geç başvurular alınacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada ayrıca başvuru ve sınav merkezi tercihi ile ilgili önemli bilgiler de paylaşıldı.

ÖSYM, resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada "12 Mart 2023 tarihinde yapılacağı duyurulan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1), 26 Mart 2023 tarihinde yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

2023-YÖKDİL/1: Sınav Tarihi Değişikliği, Geç Başvuru Alınması ve Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesihttps://t.co/gwJQ2WpD7t pic.twitter.com/aM5XnJmLoA — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) February 22, 2023

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, "26 Mart 2023 tarihinde uygulanacak sınav için 24-27 Şubat 2023 tarihleri arasında geç başvuru alınacaktır" sözlerine yer verdi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: