ALES Başvuruları Başladı: Ne Zaman Bitecek?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları başladı. Peki, ÖSYM tarafından yapılacak sınavın başvuru süreci ne zaman sona erecek? Başvuru sürecine dair ayrıntılar haberimizde.

ÖSYM, resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ALES başvurusu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için başvuru sürecinin başladığı duyuruldu.

Sınav başvurusuna dair çok önemli bilgilerin yer aldığı başvuru kılavuzu da yayımlandı. Kılavuza ÖSYM'nin ALES başvuru duyuru sayfası üzerinden erişebilirsiniz. Peki, sınava başvuru yapmak için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

ALES Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvurunun nasıl yapılacağına dair açıklamada bulunan ÖSYM, "Adaylar, başvurularını 22 Şubat 2023 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından da yapabilecektir" ifadelerine yer verdi.

ALES Başvuruları Ne Zaman Sona Erecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ayrıca başvuruların hangi tarihte sona ereceği bilgisini de paylaştı. Sınav başvuru tarihleri 22 Şubat-1 Mart 2023 olarak açıklandı.

ALES Ne Zaman Yapılacak?

ÖSYM tarafından paylaşılan bilgilere göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, 16 Nisan 2023 tarihinde yapılacak.