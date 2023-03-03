Atomic Heart, ütopik bir evrende geçen FPS türünde bir macera ve aksiyon oyunudur. Oyun İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra alternatif bir tarihte geçiyor.

Yusuf Ekrem - 22 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Atomic Heart, bilim kurgu ve ütopya severlerin aradığı tüm detayları bünyesinde barındırıyor. İkinci Dünya Savaşı’ndan yıllar sonra yaşananları konu alan oyunda, bilim ve teknoloji tüm kontrolü elinde tutuyor. Rus yapımı Atomic Heart açıklandığı ilk günden bu yana oyunculardan tam not almayı başardı. Oyunlarda dünyayı farklı bir anlayışla görmek isteyenler Atomic Heart’ı oynayabilir.

Atomic Heart İndir

Atomic Heart, insanlığın dünyayı robotlarla birlikte paylaştığı bir evrende geçiyor. Bu ütopik dünyada insanlar ve robotlar birlikte yaşamayı öğrenmişken beklenmedik olaylar yaşanıyor. Yeni bir robot sistemi her şeyi alt üst ediyor. Teknolojinin kontrol edilemez bir hal aldığı hikayede yaratıklar ve korkutucu robotlar insanların karşısına geçiyor. Oyuncular İkinci Dünya Savaşı’nı Rusların kazandığı bir dünyada insan ırkını robotlara ve yaratıklara karşı korumaya çalışıyor. Oyunun hemen başında çarpıcı olaylarla başlayan hikaye ileriki aşamalara geçildikçe daha eğlenceli bir hal alıyor.

Atomic Heart’da şu anda çok oyunculu modlar bulunmuyor. Ancak ilerleyen zamanlarda güncellemelerle çok oyunculu modların gelmesi bekleniyor. Oyun çok oyunculu modlarla farklı deneyimler yaşamaya oldukça müsait. Oyun dünyasındaki en iyi grafik ve mekaniklerin kullanıldığı Atomic Heart, bu özellikleriyle oyuncuları daha da içine çekecek. Ütopik evrenleri keşfetmeyi seven, bilim kurguyu oyun dünyasında görmek isteyen Atomic Heart’ı oynamaya başlayabilir.

Atomic Heart Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 (20H1 version or newer, 64-bit versions)

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 or Intel Core i5-2500

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 4 GB VRAM, AMD Radeon R9 380 or NVIDIA GeForce GTX 960 DirectX: Version 12

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 90 GB kullanılabilir alan

Atomic Heart Kaç GB?

Atomic Heart'ı oynayabilmek için temel kurulum dahil 90 GB boş depolama alanı olması gerekmektedir.