Atomic Heart Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Atomic Heart 2023 yılında çıktı. Oyun dolu bu yılda gözden kaçabilecek yapımlardan bir tanesi olan Atomic Heart oldukça farklı bir oyun. Bioshock başta olmak üzere pek çok stilize FPS oyunundan ilham alan Atomic Heart genel olarak oyuncular tarafından beğenildi. Atomic Heart hakkında genel olarak olumlu yorumlar yapıldı.

Eğer siz de Atomic Heart’ı satın alıp oynamak istiyorsanız ancak kafanızda bazı soru işaretleri varsa bu yazımız çok işinize yarayabilir. Atomic Heart ile alakalı en çok merak edilen şeyleri sizler için tek tek cevapladık.

Atomic Heart Hikayesi Nedir?

Atomic Heart’ın belki de en dikkat çekici özelliği hikayesidir. Öyle ki son derece farklı bir hikaye ile karşı karşıyayız. Alternatif bir tarihte, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nı kazandığı bir senaryoda 1955 yılındayız. Günümüz teknolojisinden bile ileri bir seviyeye gelen SSCB komünist devrimi gerçekleştirmiş ve ütopik bir medeniyet inşa etmiştir.

Mutant yaratıkların, korkunç makinelerin ve süper güçlü robotların ortaya çıkmasından sonrasını konu alan bu oyunda komünist rüyanın sonuçlarıyla mücadele etmeye çalışıyoruz.

Atomic Heart Zor mu?

Kolay olmadığı kesin ancak zor da denemez. Tecrübeli bir FPS oyuncusuysanız korkmanız gereken bir şey yok. Bu tarz oyunlara biraz yabancıysanız afallamanız çok olası ancak oyunu çözdüğünüz zaman hiçbir şey size zor gelmemeye başlayacak. Bazı boss dövüşlerinde biraz zorlanmanız olası ancak tatlı ve yerinde bir zorluk diyebiliriz.

Atomic Hearts Kaç Saat Sürüyor?

15-20 saatlik bir tecrübe sunan Atomic Hearts pek çok insanı oynanış süresi ile tatmin etmiş gibi gözüküyor. Hikaye odaklı bir FPS oyunundan beklediğimiz bir süre bu. Ne kısa ne gereksiz uzun. Tam kararında.

Atomic Heart Hangi Yılda Geçiyor?

Oyun 1950’lerde geçiyor ancak alternatif bir tarih akışı üzerine inşa edilmiş bir oyun olduğu için o yıllarda robotlar, devasa makineler ve daha pek çok teknolojik alet oyunda yer alıyor. Retrofütüristik bir tarz benimsenmiş olan Atomic Heart’ta 50’ler çok farklı bir şekilde ele alınmış.

Atomic Heart Hangi Ülkenin?

Lefkoşa, Kıbrıs merkezli bir oyun stüdyosu olan Mundfish tarafından geliştirilen Atomic Heart pek çok farklı milletten insanların bir araya gelip oluşturduğu bir ekip. Polonya, Ermenistan, BAE, Sırbistan, Ukrayna, Avusturya, Gürcistan gibi pek çok ülkeden insan bu ekipte kendine yer bulmuş.

Atomic Heart Kaç GB?

Eğer bilgisayarınızda Atomic Heart oynamak istiyorsanız 90 GB’lık bir alanı gözden çıkarmalısınız. Günümüz oyunlarının 3 basamaklı sayılarda depolama alanı talep ediyor genelde. Atomic Heart’ın işgal ettiği alanı göz önüne aldığımızda 90 GB’lık bir alan son derece normal.

Atomic Heart Korku Oyunu mu?

Özünde Aksiyon/Macera oyunu olan Atomic Heart bir korku oyunu değil ancak içerisinde sizi korkutabilecek öğeler barındırıyor. Asla salt bir korku oyunu gibi değil ve sizi korkutmak için tasarlanmış bir oyun değil ancak yer yer ürpermenizi sağlayacak sahneler oyunda mevcut. Oyunu oynamadan önce bu durumu göz önünde bulundurmanızda fayda var.

Atomic Heart’ın Türkçe Dil Desteği Var mı?

Maalesef. Atomic Heart’ın Türkçe dil desteği bulunmuyor. Hemen üzülmeyin, oyunun Türkçe yaması mevcut. Dilerseniz ilgili içeriğimize giderek oyunu Türkçe altyazı ile oynayabilirsiniz.

Atomic Heart Kaç Kişilik?

Atomic Heart tek kişilik bir oyundur ve herhangi bir çoklu oyuncu modu bulunmamaktadır. Kendi başınıza deneyimleyebileceğiniz, tek kişilik bir oyundur. Eğer kendi başınıza oynayabileceğiniz hikaye odaklı bir yapım arıyorsanız Atomic Heart iyi bir seçim olabilir.

Atomic Heart Kaç Para?

Oyunun Steam’deki fiyatları şu şekilde:

Atomic Heart - Standart Sürüm: 1.100 TL

Atomic Heart - Gold Edition: 1.690 TL

Atomic Heart - Premium Edition: 1.890 TL

Atomic Heart hakkında bilmeniz gerekenler ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz bu oyunu oynamayı düşünüyor musunuz? Atomic Heart ile alakalı aklınızda başka bir soru işareti kaldı mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.