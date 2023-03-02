Online Soccer Manager (OSM) APK, futbolseverlerin kendi takımını kurarak yönetebileceği bir menajerlik oyunudur. OSM, dünyadaki tüm ligleri ve futbolcuları bünyesinde barındırıyor.

Yusuf Ekrem - 21 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Online Soccer Manager APK, futbolu mobilde deneyimleyebileceğiniz özel bir oyundur. OSM APK bünyesinde tüm ligler yer almaktadır ve bu liglerdeki bütün takımlar lisanslı kadrosuyla geliyor. Menajerlik oyunu sevenler dünyanın en büyük takımlarından, küçük bütçeli önünde büyük hedefleri olan takımlara kadar hepsini OSM 22/23 APK’da çalıştırabilir.

Online Soccer Manager (OSM) APK İndir

Online Soccer Manager APK’da sözleşme imzaladıktan sonra hemen takımınızın başına geçersiniz. Takım kurma, taktikler, diziliş, mali hamleler, antrenmanlar ve stadyum büyütme gibi tüm aşamalar artık sizin elinizde olur. Oyun sürekli güncellenir. Bu bakımdan OSM 22/23 APK takımların transferlerini takip eder. Seçtiğiniz takımın gerçek liglerindeki durumu neyse OSM verisine de o şekilde işlenir.

OSM online olarak arkadaşlarla oynanabilecek bir oyun. Arkadaşlarınla aynı ligde oyna ve onları takımınla yenme heyecanını yaşa. Bu oyunla mobilde futbol menajerliği daha eğlenceli oldu.

Online Soccer Manager (OSM) Özellikleri