Online Soccer Manager (OSM) APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 125.00 MB
- Üretici Gamebasics BV
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Online Soccer Manager (OSM) APK, futbolseverlerin kendi takımını kurarak yönetebileceği bir menajerlik oyunudur. OSM, dünyadaki tüm ligleri ve futbolcuları bünyesinde barındırıyor.
Online Soccer Manager APK, futbolu mobilde deneyimleyebileceğiniz özel bir oyundur. OSM APK bünyesinde tüm ligler yer almaktadır ve bu liglerdeki bütün takımlar lisanslı kadrosuyla geliyor. Menajerlik oyunu sevenler dünyanın en büyük takımlarından, küçük bütçeli önünde büyük hedefleri olan takımlara kadar hepsini OSM 22/23 APK’da çalıştırabilir.
Online Soccer Manager (OSM) APK İndir
Online Soccer Manager APK’da sözleşme imzaladıktan sonra hemen takımınızın başına geçersiniz. Takım kurma, taktikler, diziliş, mali hamleler, antrenmanlar ve stadyum büyütme gibi tüm aşamalar artık sizin elinizde olur. Oyun sürekli güncellenir. Bu bakımdan OSM 22/23 APK takımların transferlerini takip eder. Seçtiğiniz takımın gerçek liglerindeki durumu neyse OSM verisine de o şekilde işlenir.
OSM online olarak arkadaşlarla oynanabilecek bir oyun. Arkadaşlarınla aynı ligde oyna ve onları takımınla yenme heyecanını yaşa. Bu oyunla mobilde futbol menajerliği daha eğlenceli oldu.
Online Soccer Manager (OSM) Özellikleri
- Tüm futbol ligleri ve kulüpler oyunda yer alır.
- Kendi taktiklerinizi sahaya yansıtın.
- Takım için düzenlenen onlarca taktik.
- Transferleri yönet.
- Keşif ağıyla genç ve yeni oyuncular keşfet.
- Oyuncularını özel antrenmanlarla geliştir.
- Hazırlık maçlarıyla taktiklerini dene.
- Stadyum ve tesisleri geliştirerek para kazan.
- Maçlara heyecan katan simülasyon.
- Hedeflerini başarmak için Dünya Haritasını tamamla.
- Dünyada 50 milyondan fazla oyuncunun oynadığı liglere sen de katıl.
- 30’dan fazla dil desteği.