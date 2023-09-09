Online Soccer Manager (OSM) Açılmıyor, Çözümü Nedir?

Online Soccer Manager (OSM) isimli popüler futbol oyununa girmeye çalışırken sorun yaşayan pek çok oyuncu, OSM açılmıyor, çözüm yöntemleri neler sorusunun yanıtını arıyor. Peki, söz konusu problemin düzeltilmesi için neler yapılması gerekiyor?

Bu rehberde OSM'yi çalıştırırken bir şeyler ters gitti hatası dahil olmak üzere çeşitli sorunlarla karşılaşıldığında hangi yöntemlerin uygulanması gerektiğini açıkladık. En iyi futbol oyunları arasında yer alan OSM'de söz konusu problem karşı karşıya kaldıysanız rehberimizde yer alan yöntemleri uygulayabilirsiniz.

OSM Açılmıyor, Çözüm Yolları Neler?

İnternet bağlantısını kontrol edin.

Cihazı kapatıp tekrar açın.

Oyunun önbelleğini temizleyin.

Yeni güncelleme olup olmadığını kontrol edin.

VPN yazılımını kapatın.

Virüs taraması yapın.

Telefonu güncelleyin.

Oyunu silip tekrar yükleyin.

OSM çalışmıyor sorunu için uygulanabilecek yöntemleri sıraladık. Listede yer alan yöntemlere aşağıdan göz atabilirsiniz.

İnternet Bağlantısını Kontrol Edin

OSM açılmama sorunu ile karşılaştıysanız ilk olarak internet bağlantısını kontrol edin. İnternet hız testi yaparak bağlantının ne durumda olduğunu kolayca öğrenebilirsiniz. Eğer bağlantı tarafında sorun varsa modemin güç butonuna basarak kapatın ve 10 saniye civarı bekledikten sonra yeniden açın.

Cihazı Kapatıp Tekrar Açın

Sorun devam ediyorsa cihazı kapatıp açmayı deneyin. Yeniden başlatma işlemi bazı problem düzelmesini sağlayabilir. Telefonu veya tableti kapatıp açtıktan sonra sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.

Oyunun Önbelleğini Temizleyin

Ayarları açın.

Uygulamalar kategorisine girin.

OSM'yi seçin.

"Depolama" bölümünü görüntüleyin.

"Önbelleği Sil" butonuna basın.

Yeni Güncelleme Olup Olmadığını Kontrol Edin

Oyunun yeni güncellemesinin olup olmadığını kontrol edin. Bunun için Play Store ya da App Store üzerinden OSM'nin sayfasını ziyaret edin. Eğer yeni güncelleme varsa "Güncelle" butonuna basın.

VPN Yazılımını Kapatın

Mobil cihazınızda VPN programı kullanıyorsanız geçici olarak devre dışı bırakmayı deneyin. VPN hizmetini kapattıktan sonra oyuna girmeyi deneyin. Sorun devam ediyorsa bir sonraki yöntemi uygulayın.

Virüs Taraması Yapın

Bazı kötü amaçlı yazılımlar, oyunların ve uygulamaların düzgün şekilde çalışmamasına yol açabilir. Antivirüs ile virüs taraması yapın. Antivirüs uygulamaları, sistemi tarar ve tespit ettiği kötü amaçlı yazılımları temizler.

Telefonu Güncelleyin

Cihazın ayarlar sayfasını açın.

"Yazılım güncellemesi" kategorisine girin.

Güncelleme işlemini yapın.

Oyunu Silip Tekrar Yükleyin

Sorun devam ediyorsa oyunu silip tekrar yüklemeyi deneyin. Bunun için cihazın ayarlar sayfasını ziyaret edin. Bir sonraki adımda Uygulamalar kategorisine girin. Listeden OSM'yi seçin ve ardından "Sil" butonuna basın.

Bu rehberde OSM açılmama sorunu için uygulanabilecek yöntemleri sıraladık. Eğer söz konusu problemi farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.