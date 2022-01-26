Postegro APK ile Android cihazınızda tüm gizli instagram hesaplarını görebilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzde haberleşmenin en kolay yolu cep telefonları ile yapılıyor. Hayatımızdaki yerini ve önemini gün geçtikçe artıran akıllı telefonlar işlerimizi de oldukça kolaylaştırıyor. Akıllı telefonlar günümüzde yediden yetmişe hitap ederken akıllı telefonlar vasıtası ile mobil uygulamalar da ciddi bir boyuta kavuştu. Android platformu kullanıcılarına sunulan Postegro uygulaması akıllı telefon sahiplerine Instagram’daki tüm gizli hesapları görme fırsatı veriyor.

Yıllardır Google Play üzerinde pek çok uygulama yayınlandı pek çok uygulama yayından kaldırıldı. Günümüzde Google Play gereksiz uygulamalardan arınamamış olsa da oldukça kaliteli uygulama ve oyunlara da ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Postegro uygulaması da kullanıcıların beğendiği mobil uygulamalar arasında yer alıyor. Instagram’daki gizli hesapları görebilme imkanı veren başarılı uygulama LiLi Technolohies tarafından geliştirildi ve yayınlandı.

Postegro Özellikleri

Sade arayüz,

Kolay kullanım,

Bilgi paylaşmadan özgürce kullanım,

Gizli hesapların medyalarına erişebilme ve telefona indirme

Ücretsiz kullanım

Postegro Nasıl Kullanılır

Kullanıcılardan herhangi bir bilgi paylaşımı istemeyen Postegro APK oldukça kolay bir kullanıma sahip. Kısaca ifade etmek gerekirse;

Google Play üzerinden Postegro uygulamasını indirin,

Uygulamayı açın ve sade arayüz ile karşılaşın,

Karşınıza gelen alanda görmek istediğiniz hesabın adını yazın ve arama tuşuna basın,

Hesabı seçin,

Tebrikler! Artık seçtiğiniz kullanıcının hikayesini ve tüm gönderilerini görebilir, dilediklerinizi akıllı telefonunuza indirebilirsiniz.

Kullanım yapısı ile her kesimden kullanıcıya hitap eden başarılı mobil uygulama ücretsiz olması ile de beğenileri topluyor. Google Play üzerinde 500 binden fazla kez indirilen başarılı yapım da kullanıcılar herhangi bir bilgi paylaşımı yapmadan tüm gizli hesapların içeriklerine ulaşabilir ve dilediklerini istedikleri gibi depolayabilirler. Kullanıcılar seçtikleri hesapların profil fotolarını büyüterek daha detaylı bir şekilde inceleyebilirler.

Dosya boyutu açısından da oldukça makul bir yapıda olan Postegro uygulaması dileyen kullanıcılara ücretli olarak farklı özellikleri de deneyimleme fırsatı sunuyor. Türkçe dil desteğine sahip olan başarılı mobil uygulama her geçen gün indirilme sayısını artırarak Android platformundaki yükselişine kaldığı yerden devam ediyor.