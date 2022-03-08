- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 31,797
- DOSYA BOYUTU 0.14 MB
- Üretici Twitter, Inc.
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Windows 10 için resmi Twitter uygulaması ile dünyada olan biteni takip edin.
Dünyada olup biteni anında öğrenmenizi sağlayan popüler sosyal ağ uygulaması Twitter, gerçek zamanlı bir bilgi ağıdır. Windows 10 için resmi Twitter uygulaması ile ilginizi çeken kişileri takip edebilir, sohbetlere katılabilirsiniz. Modern ve sade arayüze sahip Twitter uygulamasında Twitter’ın tüm tasarım, özellik ve işlevselliğini Windows 10 tablet ve bilgisayarınızda görebiliyorsunuz.
Günümüzün en çok kullanılan sosyal medya mecralarından bir tanesi olan Twitter milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Ülkemizde ve dünya da milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan başarılı sosyal platform yediden yetmişe herkese hitap ediyor. Günümüzde devlet büyüklerinden ünlülere kadar pek çok kesimde kullanılan Twitter, yıllardır haberleşmenin ve ifade özgürlüğünün merkezi olarak görülüyor. Türk kullanıcılar tarafından da ilgiyle kullanılan Twitter yepyeni özellikleri ile kullanıcılarına kaliteli bir hizmet sunmaya devam etmeye çalışıyor.
Türkiye’de 10 milyondan fazla kişinin kullandığı Twitter uygulamasının başlıca özellikleri:
• Gerçek zamanlı hikayeler, resimler, videolar, sohbetler, fikirler ve esin kaynaklarının tümünü zaman akışınıza alın.
• Filtresiz erişim ve benzersiz perde arkası bakış açısı için kişileri ve ilgi alanlarınızı takip edin.
• Kendinizi fotoğraflar, videolar ve yorumlarla ifade edin.
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 366,201
- Üretici Twitter, Inc.
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Twitter Android (Sosyal Medya Uygulaması): Twitter'a giriş yaparak Dünyada ve Türkiye'de olan bitenden anında haberdar olun.
Twitter, Android telefonunuzdan dünyada olup biteni takip edebileceğiniz sosyal medya uygulamalarından biri. Dünyada ve Türkiye’de neler olup bitiyor? yüzlerce yerli-yabancı kaynaktan anlık olarak takip edebileceğiniz harika bir haber kaynağı. Twitter, aynı zamanda spor, eğlence, politika, moda ve daha pek çok ilgi alanınıza giren konuları takip edebileceğiniz geniş bir sosyal medya platformu. Twitter, aynı zamanda farklı konularda sesini duyurmaya çalışanların sık kullandığı mecralar arasında. Dünya çapında 2 milyardan fazla kullanıcı arasına katılmak için hemen Twitter uygulamasını Android telefonunuza indirin, Twitter’a giriş yapın ve farklı hesapları takip ederek her şeyden anında haberdar olun.
Twitter İndir Android
Dünyadaki son dakika haberlerindeen Türkiye’deki gelişmelere, hava durumu ve eğlenceden futbol süper lig maçları ve basketbol karşılaşmalarına, ekonomi ve siyasetten viral haline gelen eğlenceli videolara kadar her şey gerçekleşir gerçekleşmez önce Twitter gündemine düşüyor. Twitter’da neler mi yapabilirsiniz?
Tweetleyin, retweetleyin, tweetlere yanıt verin, paylaşın veya beğenin… Twitter’ı kullanmak çok kolay!
- Özel sohbet edin veya sizi takip eden kullanıcılarla bir grup konuşması başlatın.
- Arkadaşlarınızın ve takipçilerinizin sosyal medya gönderilerine yorum bırakın.
- Sevdiğiniz Türk ve Dünya ünlüleriyle ilginizi çekecek yüzlerce Twitter kullanıcısını takip edin ve yazdıklarını tek bakışta okuyun.
- Trend hikayeler, GIF’ler, fotoğraflar ve videolarla profilinizi ilgi çekici hale getirin, takipçi sayınızı artırarak sosyal ağda büyüyün.
- Sevdiğiniz ünlülerle ilgili en son haberleri, mod trendlerini ve dedikoduları paylaşın.
- Beğenilen ve yeniden tweetlenen tweetlerinizi görün.
Ücretsiz Twitter hesabınızı hemen açın, milyarlarca kullanıcı arasına katılın!
- Twitter sayesinde ilginç insanlar bulabilir veya sizinle ilgilenen insanların sizi takip etmesini sağlayabilirsiniz.
- Televizyondaki, filmlerdeki, siyasetteki ve sporcu ünlüleri Twitter üzerinden hayranlarıyla kişisel bir bağ kurabiliyor. Twitter, bu yüzden dünyanın en çok kullanılan sosyal ağ uygulamalarından biri haline geldi.
İlgi çekici bir profil oluşturun!
- Profilinizi özelleştirin ve fotoğraf, açıklama, konum ve özgeçmiş bilgileri ekleyin.
- Dilediğinizce tweetleyin, ne zaman tweetlediğinizi görün.
- Görsel içerikler paylaşın.
- Tweetlerinizde hashtag (etiket) kullanarak gündem konularına katılın.
- Twitter dışındaki kullanıcıları da profilinize çekin.
Gündemde neler olduğunu öğrenin!
- Gündemdeki hashtag’leri ve en son haber başlıklarını keşfedin. Amatör spor dalları, basketbol veya futbol canlı skorları, popüler kültür ve eğlence veya politika, ne ile ilgilenirseniz ilgilenen Twitter temel haber kaynağınız.
- Geniş kitlelerle doğrudan mobil cihazınızdan buluşmak için konuşmaya katılın veya canlı videoları izleyin. Canlı yayın yapın, keendi canlı yayın etkinliklerinizi düzenleyin, videoları paylaşın veya arkanıza yaslanıp dünya genelinde olan biteni izleyin.
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 25,869
- DOSYA BOYUTU 132.20 MB
- Üretici Twitter, Inc.
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Twitter, en popüler sosyal medya araçlarından biri olan Twitter'ın Apple iOS uygulamasıdır.
Twitter, on milyonlarca kullanıcıya sahip olan ve en popüler sosyal mecralarından biridir. iOS uygulaması olarak karşımıza çıkan Twitter, nerede olursanız olun Apple iOS işletim sistemine sahip mobil cihazınızla hesabınıza giriş yapmanızı sağlar.
Twitter uygulaması ile Twitter hesabınıza giriş yaptıktan sonra takip ettiğiniz kişiler tarafından girilen iletileri görüntüleyebilir, onlara cevap yazabilir ve Twitter iletisi girebilirsiniz. Dileyen kullanıcılar Twitter üzerinden takipçilerine özel mesaj gönderebilirler.
Twitter'ın yeni özelliklerinden biri olan görsel yükleme işlemini mobil uygulaması üzerinden de kullanabilirsiniz. Twitter iletilerinden sizden bahsedenler olması halinde mobil cihazın bildirim ekranına bilgi düşüyor.
4.3 güncellemesi sonrasında:
- Hikayeleri daha iyi takip edebilmeniz için yepyeni bir arayüz.
- Tweet, Retweet butonları daha kolay kullanım için yerleri değiştirildi.
- Ortak çalışılan sitelerde içeriğin, resmin ve görüntülerin önizlenebilmesi özelliği eklendi.
5.0 güncellemesi sonrasında:
- Yeni arayüz ve zaman tüneli özelliği.
- Profil sayfasına yönelik yenilikler ve iyileştirmeler sağlandı.
- Fotoğraf paylaşımlarına yönelik gösterim yenilikleri geldi.
- Bildirilen hataların giderilmesi gerçekleşti.
5.1 güncellemesi sonrasında:
- Fotoğraf ve video içerikli paylaşımlarda ön izlenim özelliği geldi.
- Arama özelliğine dair yenilikler yapıldı.
- Tweet akışına dair iyileştirmeler sağlandı.
- Arama sonuçlarında fotoğraf ve videolu paylaşımların öz izlemeleri eklendi.
- Kolay hesap yönetimine dair iyileştirmler gerçekleşti.
- Mobil uygulama üzerinden şifre sıfırlamasına dair düzenlemeler yapıldı.
5.4 güncellemesi sonrasında:
- Twittter dünyasını oluşturan gündemdeki konular, Tweetler, hareketlilik ve hesap takibine dair iyileştirmeler yapıldı.
- Arama sonuçlarına eski iletiler de eklendi.
- Takip edilecek kişilerin keşfedilmelerine dair iyileştirmeler yapıldı.
- Arama geçmişine dair konular iyileştirildi ve arama geçmişini silme özelliği eklendi.
- İletilerdeki URL'lerin yeni bir internet sekmesi olarak açılması sağlandı.
- Performans iyileştirmeleri sağlandı.
- Gösterim detaylarında birçok iyileştirme yapıldı.
5.5 güncellemesi sonrasında:
- Daha hızlı ve özgün bir arayüz geldi.
- RT konusunda detaylı bir bölüm açıldı.
- Tespit edilen hatalar giderildi.
5.6 güncellemesi sonrasında;
- Arkadaşlarınızı uygulama içerisinden davet etme
- Vine videolarını daha iyi oynatma
- Cevaplar hem tweet sahibini hem de retweet edeni dahil etmekte
- Daha akıcı bir uygulama deneyimi
5.8 güncellemesi sonrasında;
- Direkt mesaj okunduğunda tüm resmi Twitter uygulamalarında okundu olarak işaretlenecek.
- Yeni yanıtlama oluşturucusu ile sohbetlere katılmak artık daha kolay.
- Daha zengin arama sonuçları
- İstenmeyen Tweetleri "Daha fazla" butonu aracılığıyla bildirme
5.8.2 güncellemesi sonrasında;
- Bug düzeltmeleri
5.9 güncellemesi sonrasında;
- Gelişmiş fotoğraf görüntüleme
- Galeri içinde de görüntülenebilen fotoğraf arama sonuçları
- Yeni liste oluşturma, mevcut listeleri düzenleme, başlık ve açıklamaları yönetme, üye ekleme – kaldırma
- Hızlı açılış
- Giriş doğrulama
5.9.1 güncellemesi sonrasında;
- Bug düzeltmeleri
5.10 güncellemesi sonrasında;
- Sohbetler yeni görünüm kazandı.
- Yeni bildirim ayarları
- Direkt mesajlar, giriş doğrulaması ve daha fazlası için bug düzeltmeleri
5.10.1 güncellemesi sonrasında;
- Bug düzeltmeleri
5.11 güncellemesi sonrasında;
- iOS 7 için yeniden tasarlandı. Ayrıca iOS 6 ve iOS 5 ile uyumluluk.
5.13 güncellemesi sonrasında:
- Yeni arama filtresi
- Arama filtresi sayesinde aradığınız anahtar kelime ile daha ilgili sonuçlar
- Keşfet sekmesi altında ekstra Televizyon ve bölgesel içerik gösterimleri
- Daha iyi giriş onaylama
Twitter for Mac
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,262
- DOSYA BOYUTU 32.80 MB
- Üretici Twitter, Inc.
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Twitter for Mac (İndir): Mac için Twitter uygulaması ile sosyal ağ platformundaki gelişmeleri masaüstünden takip edin.
Twitter for Mac (Mac için Twitter) uygulamasını indirerek sosyal ağ platformundaki gelişmeleri masaüstünden takip edin. TweetDeck, Twitterrific, Tweetbot gibi Mac için Twitter uygulamalarını kullanmanıza artık gerek yok. Mac için resmi Twitter uygulaması ile Türkiye ve Dünyadan son dakika haberleri, eğlence, spor, politika ve daha birçok konu hakkında konuşulanları, trendleri takip edebilirsiniz. Twitter iOS uygulamasının özelliklerini taşıyor, Türkçe dil desteğiyle geliyor ve diğer Twitter uygulamalarının aksine ücretsiz indirip giriş yaparak kullanmaya başlıyorsunuz.
macOS Catalina (macOS 10.15) güncellemesini alan tüm Mac bilgisayarlarda kullanılabilen Twitter for Mac (Mac için Twitter) uygulaması, Mac’te resmi Twitter’ı arayan, Twitter’da web tarayıcıda kullanmayan istemeyen, sosyal ağ için para vermek istemeyen kullanıcılara hitap ediyor. Mac için Twitter programı ile ilgi alanınıza giren, ilginizi çeken konuları takip edip sohbetlere katılabilir, canlı yayın etkinliklerini izleyebilir, gündemi takip edebilirsiniz. Dünyada neler olup bitiyor, insanlar ne hakkında konuşuyor her şey Twitter’da. Mac için Twitter’ı hemen indirin ve masaüstünüzden sosyal ağdaki gelişmeleri takip edin.
Twitter for Mac (Mac için Twitter) Uygulaması Özellikleri
- Premium ve özel canlı yayınlara doğrudan bilgisayarınızdan erişin
- Dünyanın dört bir yanında yaşanan son olayları gerçek zamanlı izleyin
- En sevdiğiniz spor, haber, politika, eğlence düşünce liderlerinin ne hakkında konuştuklarını keşfedin
- Fotoğraflar, videolar, GIF’ler gibi dinamik medyaları deneyimleyin
- Zaman akışınızda Tweetleri retweetleyin, paylaşın veya yanıtlayın
- Neler olduğunu dünyayla paylaşmak için Tweet gönderin
- Popüler konu başlıkları ve etiketleri (trendleri) görün
- Haber başlıkları ve videoları takip edin
- Viral olan eğlenceli hikayeleri görün
- Biri sizi takip etmeye başladığında, Tweetleriniz beğenildiğinde veya reweetlendiğinde, sizden bahsedildiğinde bildirim alın
- Takipçileriniz ve arkadaşlarınızla gizli sohbet edin, Tweet ve diğer medyaları paylaşın, sizi takip edenlerle grup sohbeti gerçekleştirin
- Profilinizi fotoğraf, açıklama, konum ve arka plan resmi ile özelleştirin
- Profilinizden geçmiş tweet, reweet, yanıtlar, medya ve beğenilere bakın
- Kişi önerileri alın
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 52,777
- DOSYA BOYUTU 2.00 MB
- Üretici Twitter, Inc.
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Popüler sosyal ağ uygulaması Twitter'ın Windows Phone sürümüdür.
200 milyondan fazla kullanıcıya sahip Twitter, dünyada olup biteni en hızlı şekilde ileten gerçek zamanlı bilgi ağıdır. Giriş seviyesi telefonlardan üst seviye telefonlara tüm Windows Phone cihazlarda kullanılabilen Twitter uygulaması ile anlık paylaşılan hikayeleri, resimleri, videoları, sohbetleri, fikirleri takip edebilir, sohbetlere katılabilirsiniz. İlgi alanınızı yansıtan hesapları takip edebilir, takip ettiğiniz kişilerle mesajlaşabilir, fotoğraf ve videolarla tweetlerinizi süsleyebilirsiniz.
Twitter Özellikleri:
- Takip ettiğiniz kişilerden bildirim alın.
- Açık veya karanlık tema seçeneği
- Bir konudaki Tweetlere hızlı erişim için anahtar kelime aramalarını ana ekranınıza sabitleyin.
- Ara ve Keşfet bölümleri ile aradığınız içeriğe kolayca ulaşın.
- Türkçe dil desteği (Ayarlardan dil tercihinizi belirleyebilirsiniz.)
- Yeni Twitter kilit ekranı deneyimi
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 23,099
- DOSYA BOYUTU 2.83 MB
- Üretici Twitter, Inc.
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Twitter, en popüler sosyal medya araçlarından biri olan Twitter'ın BlackBerry uygulamasıdır.
Twitter, on milyonlarca kullanıcıya sahip olan ve en popüler sosyal mecralarından biridir. BlackBerry uygulaması olarak karşımıza çıkan Twitter, nerede olursanız olun BlackBerry OS işletim sistemine sahip mobil cihazınızla hesabınıza giriş yapmanızı sağlar.
Twitter uygulaması ile Twitter hesabınıza giriş yaptıktan sonra takip ettiğiniz kişiler tarafından girilen iletileri görüntüleyebilir, onlara cevap yazabilir ve Twitter iletisi girebilirsiniz. Dileyen kullanıcılar Twitter üzerinden takipçilerine özel mesaj gönderebilirler.
Twitter'ın yeni özelliklerinden biri olan görsel yükleme işlemini mobil uygulaması üzerinden de kullanabilirsiniz. Twitter iletilerinden sizden bahsedenler olması halinde mobil cihazın bildirim ekranına bilgi düşüyor.
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 10,765
- Üretici Twitter, Inc.
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Twitter global olarak en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından birisi.
Twitter kullanarak arkadaşlarınızı, şirketleri, internet sayfalarını, ünlüleri ve dilediğiniz diğer herkesin her gün yayınladıkları durum güncellemelerini (tweet) kolayca takip edebilirsiniz.
Ancak Twitter sadece insanları takip etmeyi değil ulusal ve uluslar arası gündemi takip etmenize de yardımcı oluyor. İletişim imkanlarının yetersiz kaldığı veya zorlaştığı durumlarda sadece bir internet bağlantısı ve Twitter açabilen bir cihaz (PC, tablet, telefon) kendinizi dünyaya duyurmak için yeterli oluyor.
Twitter’da yapabilecekleriniz kişileri ve kurumları takip edebilmenin yanında dilediğiniz konu hakkında tüm dünyadan insanların düşündüklerini ve yazdıklarına da ulaşabilmeyi de sağlıyor. Her gün milyonlarca kullanıcı tarafından çeşitli konularda milyarlarca “tweet” gönderiliyor.
Twitter web uygulamasının arayüzü ve ayarlamaları hem kolay bir şekilde düzenlenebiliyor hem de istediğiniz sonuca ulaşmanızı rahatça sağlıyor.