Windows 10 için resmi Twitter uygulaması ile dünyada olan biteni takip edin.

Erkan Calp - 33 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dünyada olup biteni anında öğrenmenizi sağlayan popüler sosyal ağ uygulaması Twitter, gerçek zamanlı bir bilgi ağıdır. Windows 10 için resmi Twitter uygulaması ile ilginizi çeken kişileri takip edebilir, sohbetlere katılabilirsiniz. Modern ve sade arayüze sahip Twitter uygulamasında Twitter’ın tüm tasarım, özellik ve işlevselliğini Windows 10 tablet ve bilgisayarınızda görebiliyorsunuz.

Günümüzün en çok kullanılan sosyal medya mecralarından bir tanesi olan Twitter milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Ülkemizde ve dünya da milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan başarılı sosyal platform yediden yetmişe herkese hitap ediyor. Günümüzde devlet büyüklerinden ünlülere kadar pek çok kesimde kullanılan Twitter, yıllardır haberleşmenin ve ifade özgürlüğünün merkezi olarak görülüyor. Türk kullanıcılar tarafından da ilgiyle kullanılan Twitter yepyeni özellikleri ile kullanıcılarına kaliteli bir hizmet sunmaya devam etmeye çalışıyor.

Türkiye’de 10 milyondan fazla kişinin kullandığı Twitter uygulamasının başlıca özellikleri:

• Gerçek zamanlı hikayeler, resimler, videolar, sohbetler, fikirler ve esin kaynaklarının tümünü zaman akışınıza alın.

• Filtresiz erişim ve benzersiz perde arkası bakış açısı için kişileri ve ilgi alanlarınızı takip edin.

• Kendinizi fotoğraflar, videolar ve yorumlarla ifade edin.