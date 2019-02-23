Mobil rol oyunları arasında yer alan Animal Jam ile eğlenceli bir dünyaya dalış yapacağız. Mobil rol oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyunculara sunulan yapım, 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

Sevdiğimiz hayvanı seçerek başlayacağımız oyunda sevdiğimiz hayvanı yönlendireceğiz. Birbirinden farklı çok sayıda hayvanın yer aldığı oyunda rengarenk bir yapı karşımıza çıkacak. Oyun içerisinde seçtiğimiz hayvanı kişiselleştirebilecek ve dilediğimiz gibi görünümünde değişiklikler yapabileceğiz.

Hareketli ve tempolu bir yapı eşliğinde eğleneceğimiz mobil rol oyununda muhteşem 3D dünyayı keşfedeceğiz. Eğlenceli oyunlar oynayarak hayvanımızı keyifli vakit geçirtebilecek ve ona yeni yetenekler kazandırabileceğiz. Animal Jam iki farklı mobil platformda 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

İyi eğlenceler dileriz.