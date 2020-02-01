Mobil platformda rol oyunları kategorisinde yer alan ve binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen Beek - Familiar Spirit, metin tabanlı bir hikayede rol alarak ruhlarla işbirliği yapacağınız ve yardıma muhtaç karakterleri bularak esrarengiz olayların içine dalacağınız eşsiz bir oyundur.

Sır dolu olaylardan oluşan sürükleyici senaryosu ve gizemli mesajlardan oluşan diyalogları ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, mesajlardaki esrarengiz olayların peşine düşerek hikayenin devamındaki olayları tahmin etmek ve sır perdelerini ortadan kaldırarak seviye atlamaktır.

Diyaloglardan yola çıkarak çeşitli ipuçları toplayabilir ve ruhlar bir ortaklık yaparak olaylardaki gizemi çözebilirsiniz. Olayları aydınlattıkça farklı hikayelerin kilidini açabilir ve ruhlardan yardım alarak diyaloglarda gizlenen mesajları ifşa edebilirsiniz.

Sürükleyici hikayesi ve ilginç konusu sayesinde bağımlısı olacağınız ve sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve iOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz ve hiçbir ücret ödemeden cihazınıza kurabileceğiniz Beek - Familiar Spirit, sıra ışı bir rol oyunu olarak öne çıkmaktadır.