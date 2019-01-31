RV AppStudios tarafından geliştirilen ve mobil platformda aksiyon oyunları arasında yer alan Bloody Monsters ücretsiz olarak karşımıza çıktı.

Rengarenk içeriklere sahip olan oyunda amacımız bizden istenilen görevleri yerine getirmek olacak. Kolaydan zora doğru ilerleyeceğimiz oyunda birbirinden farklı temalara sahip olan birbirinden farklı bölümler karşımıza çıkacak. Oyuncular bu bölümlerde karakterlerinin silahı ile istenilen hedefleri vurmaya çalışacaklar.

İki farklı mobil platformda ücretsiz olarak yayınlanması ile oyuncuların beğenisini kazanan yapım, şuanda aktif olarak 2 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor. Google Play’de 4.3 gibi bir inceleme skor puanı alan yapım zengin içeriği ve kaliteli grafikleri ile kitlesini artırmaya devam ediyor.

Bloody Monsters tamamen ücretsiz olarak oynanan bir mobil aksiyon oyunudur.

İyi eğlenceler dileriz.