Yüzlerce yemek tarifi öğrenebileceğiniz ve dünyanın farklı bölgelerindeki restoranları gezerek yeni tatlar keşfedeceğiniz Chef Wars Journeys, Android ve iOS sürümleri ile farklı platformlardan oyuncuların hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir kitle tarafından benimsenen eşsiz bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, kendi restoranınızda aşçılık yaparak lezzetli yemekler pişirmek ve müşterileri memnun ederek seviye atlamaktır. Dünyaca ünlü restoranları dolaşarak yeni tatlar keşfedebilir ve kendinizi geliştirerek iyi bir aşçı olabilirsiniz. Ayrıca görev haritası üzerinde belirtilenleri yaparak farklı şeflerin ve mutfak malzemelerinin kilidini açabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve eğlenceli bölümleri sayesinden sıkılmadan oynayacağınız bağımlılık yapıcı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde yemek yaparken yararlanabileceğiniz sayısız mutfak eşyası ve birbirinden lezzetli yüzlerce gıda yer almaktadır. Ayrıca onlarca farklı tarif ve hiç bilmediğiniz çeşitli baharatlar bulunmaktadır. Eğlencelik bilgi oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak sunulan Chef Wars Journeys, keyifli dakikalar geçireceğiniz kaliteli bir yapım olarak öne çıkıyor.