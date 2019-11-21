İlginç yaratıklar ve dev canavarlardan oluşan yenilmez bir ordu kurabileceğiniz ve aksiyon dolu RPG savaşlarına katılarak ganimet mücadelesi vereceğiniz Creature Quest, mobil platformda rol oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak hizmet veren eğlenceli bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve nefes kesen savaş senaryoları ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, haritada bulunan görev bölgelerine giderek düşman birliklerini yok etmek için savaşmak ve seviye atlayarak yeni savaş kahramanlarının kilidini açmaktır. Karanlık zindanlardan ve ürkütücü mekanlardan oluşan geniş savaş meydanlarında boy göstererek rakiplerinizle birebir mücadele etmeli ve ganimet kazanarak yolunuza devam etmelisiniz. Ayrıca klan savaşlarına katılarak daha fazla ödül toplayabilir ve askerlerinizi geliştirebilirsiniz.

Oyunda farklı özellikler ve silahlarla donatılmış 500’den fazla savaşçı karakter yer almaktadır. Ayrıca sayısız rakip ve birbirinden zorlu yüzlerce görev bulunmaktadır. Android ve iOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde indirebileceğiniz Creature Quest ile sizde aksiyon ve maceraya doyacağınız eşsiz savaşlar yapabilir ve yeni deneyimler kazanabilirsiniz.