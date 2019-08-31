Günümüzde 1 milyon aktif oyuncuya sahip olan DragonSky : Idle & Merge Android ve İOS platformunda rol oyunu olarak yer alıyor.

Oldukça başarılı grafiklere ve zengin bir içeriğe sahip olan yapımda oyuncular ejderhalar arasından seçimler yapacak, savaşlara katılacak ve bu savaşlardan galibiyetle ayrılmaya çalışacaklar. Oldukça başarılı görsel efektlerin yer aldığı yapımda oyuncular ejderhalarını da geliştirebilecekler.

Oyun içerisinde çok sayıda farklı özelliğe sahip olan ejderhalar ile karşılaşacağız. Seçtiğimiz ejderhaları geliştirerek daha etkili bir hale getirebilecek, mobil platformda rekabet dolu anlara imza atacağız.

Mobil platformun başarılı isimleri arasında yer alan Com2uS imzası ile geliştirilen yapım, dünyanın dört bir yanında 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.