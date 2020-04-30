Everbyte tarafından geliştirilen ve rol oyunları arasında yer alan Duskwood milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.

Android ve iOS platformu üzerinde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen Duskwood gerçek karakterlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sürükleyici bir hikâyenin yer aldığı yapım içerisinde gizemli cinayeti aydınlatmaya çalışacağız.

Gerçek karakterlerin yer aldığı oyun içerisinde bir anda ortadan kaybolan ve cesedi bulunan Hannah karakterinin ölümünü araştıracak, birbirinden farklı ipuçlarını toplayacak, karakterleri sorgulayacak ve gerçek katili ortaya çıkarmaya çalışacağız.

Ücretsiz olarak indirilip hikâye tabanlı olarak oynanacak olan yapım da herhangi bir yardımcımız olmazken oyun içerisinde gerilim dolu bir yapı yer alacak. Oyuncular verdikleri kararlar ile birbirinden farklı sonuçlar ile de karşılaşabilecekler.

Gerçekçi bir suç romanı olarak lansmana çıkan Duskwood 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.