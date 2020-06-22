Birbirinden farklı tehlikelerin yer aldığı bir savaş dünyasına katılacağımız Fate Oath’da oyuncular sürükleyici bir deneyim ile karşılaşacaklar.

Hem Android platformunda hem de iOS platformunda aksiyon dolu anlar ile karşılaşacakları Fate Oath adeta gerilime de doyacaklar.

Orta Çağ düzeyindeki bir savaş dünyasında onlarca farklı medeniyet ile karşılaşacağımız yapım da oyuncular fantastik savaşlarda boy gösterecek, çok sayıda tehlikeye karşı savaşarak hayatta kalmaya çalışacaklar.

Çok sayıda farklı ödülünde yer aldığı yapım içerisinde onlarca farklı zorlukta oyuncuları bekliyor olacak. Her zorluk oyunculara yeni bir deneyim kazandırırken tehlikelere karşı da daha kararlı olmayı öğretecek.

Rol oyunu olarak her kesimden oyuncunun beğenisini kazanabilen Fate Oath şuanda 4.3 gibi bir inceleme puanına sahip.