Kısa bir süre önce iki farklı mobil platformda oyuncuların karşısına çıkan Flash.io, iGene imzası ile geliştirildi ve yayınlandı.

Mobil platformda aksiyon oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyunculara sunulan Flash.io ile aksiyon dolu mücadelelere katılacağız. Üçüncü şahıs kamera açıları eşliğinde mücadele edeceğimiz yapımda karanlık bir atmosfer bizleri bekliyor olacak. Seviye sisteminde yer aldığı yapımda seviyemizi de artırabileceğiz.

Oyuncular karşılarına çıkan düşman türlerini yok ederek oyun içerisinde ilerlemeye ve verilen görevleri başarmaya çalışacaklar. Google Play’de 4.1 gibi bir inceleme puanına sahip olan yapım, iki farklı mobil platformda 100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.