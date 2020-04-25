Gallery: Coloring Book & Decor

Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan Gallery: Coloring Book günümüzde hem Android hem de iOS platformunda 5 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilirken oyuncuların beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Mobil platformda yayınlandığı günden bu yana oldukça ilgi çeken yapım içerisinde Mia ve Leo adındaki sevgililerin resimleri boyamasına ve çizim yapmalarına yardım etmeye çalışacağız.

Beresnew Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan yapım da oyuncular çeşitli boyama kitapları üzerinde yer alan resimleri boyayarak rengarenk bir hale getirmeye çalışacaklar.

Yüzlerce güzel fotoğrafın da yer aldığı yapım da resimler için farklı efektler de uygulayabilecek, farklı dekor seçenekleri kullanabilecek ve eğlenceli anlar geçireceğiz.

Play Store üzerinde 4.3 gibi bir inceleme puanı alan yapım kitlesini artırmaya devam ediyor.