Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarıyla buluşan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Glory Sword, farklı özellikleri olan onlarca kılıç şövalyesini yönetebileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve etkileyici savaş sahneleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, savaş haritası üzerinde ilerleyerek görev bölgelerinde yer alan düşmanlarla bire bir savaşmak ve ganimet toplayarak yeni karakterlerin kilidini açmaktır. Farklı bölgeler keşfederek ilginç yaratıklara karşı mücadele etmeli ve iyi bir kılıç şövalyesi olduğunuzu herkese göstermelisiniz. Her karakterin kendisine has özel güçleri ve silahları vardır. Dilediğiniz karakteri seçerek düşmanlarınıza göz açtırmamalı ve görevleri tamamlayarak seviye atlamalısınız.

Oyun içerisinde onlarca farklı şövalye ve birbirinden görkemli sayısız kılıç yer almaktadır. Kılıcınızı kuşanarak düşmanlarınıza ölüm saçmalı ve ganimet toplayarak karakterlerinizi geliştirmelisiniz.

Mobil platformda rol oyunları arasında bulunan ve binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan Glory Sword, ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.