Kendi şehrinizi inşa ederek dev bir ordu kurabileceğiniz ve ilginç yaratıklara karşı mücadele ederek yeni yerler fethedeceğiniz Griblers, mobil platformda rol oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren sıra dışı bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafik tasarımı ve sürükleyici senaryosu ile bağımlısı olacağınız bu oyunda yapmanız gereken, yeni yerler keşfederek kendi mekanınızı inşa etmek ve farklı özelliklere sahip savaşçılar yetiştirerek canavar ordularını etkisiz hale getirmektir.

Terk edilmiş bir kasabayı restore ederek yeniden hayat vermeli ve kendi savaş stratejilerinizi geliştirerek düşman birliklerinin kasabanızı işgal etmesine engel olmalısınız. Sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu görevleri ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde kasabanızı inşa etmek ve canavarlara karşı savaşmak için yüzlerce farklı malzeme yer almaktadır. Ayrıca ordunuza katacağınız sayısız asker ve yaratık bulunmaktadır.

Android ve iOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz Griblers ile sizde macera dolu bir serüvene atılabilir ve canavarlarla birebir savaşarak ganimet kazanabilirsiniz.