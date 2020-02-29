Mobil rol oyunları arasına yeni katılan ve etkili bir giriş yapan Heroes Legend oyunncuları tam anlamıyla aksiyona doyuracak gibi görünüyor.

Mgif Studio imzası ile geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Heroes Legend bünyesinde birbirinden farklı, titizlikle hazırlanmış karakter ve canavarlara ev sahipliği yapıyor. Dünyayı kurtarmak için birbirinden farklı zindanlarda mücadele edeceğimiz oyun içerisinde MOBA ve RPG tarzında bir deneyim bizleri bekliyor olacak.

En güçlü karakteri meydana getirmek için savaşacağımız oyun içerisinde çok sayıda farklı yetenek yer alacak. Oyuncular bu yetenekler ile karakterlerini geliştirerek daha etkili hale getirecek ve daha fazla düşman ile karşı karşıya gelecekler.

Android ve iOS platformunda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden Heroes Legend dünya çapında arena savaşlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Oyuncular diledikleri gibi yeni karakterlerini geliştirerek daha etkili bir hale getirebilirler.