Hidden Objects-Nevertales: Hidden Doorway

Farklı bulmacalar çözebileceğiniz ve macera dolu bir serüvene atılabileceğiniz Hidden Objects-Nevertales, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.

Mobil platformda klasik oyunlar arasında kendisine yer bulan ve sürükleyici özelliği ile oyun tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, ürpertici mekanlarda olaşarak ipucu aramak ve gizli nesneleri bularak görevleri tamamlamaktır. Sır dolu olayları araştırarak tüm gizemleri çözmeli ve kayıp objeleri bularak koleksiyonu tamamlamalısınız. Sıkılmadan oynayabileceğiniz ve maceraya doyabileceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun etkileyici grafikleri ve keyif verici müzikleri ile oldukça dikkat çekmektedir. Oyunda sayısız gizli eşya ve onlarca farklı bölüm yer almaktadır. Ayrıca bölümlerde çeşitli bulmaca ve eşleştirme oyunları bulunmaktadır. Bulmacaları başarıyla tamamlayarak ihtiyacınız olan ipuçlarına ulaşabilir ve gizli nesneleri bulabilirsiniz. Bu sayede farklı mekanlar keşfedebilir ve yeni maceralara atılabilirsiniz.

Binlerce oyuncunun keyifle oynadığı Hidden Objects-Nevertales, hem Android, hem de İOS sürümleri ile farklı platformlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve bağımlısı olabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.