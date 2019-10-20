Onlarca farklı karakter arasından dilediğinizi seçerek kendinize özgü bir tipleme oluşturabileceğiniz ve geniş bir sosyal çevre edinerek popüler bir kişilik kazanabileceğiniz Hotel Hideaway, mobil platformda rol oyunları arasında yer alan ve 1 milyondan fazla oyuncu tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur.

Etkileyici karakter tiplemeleri ve keyif verici sosyal aktiviteleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, kendi karakterinizi oluşturarak sosyal çevre içinde ön plana çıkan bir kişilik olmak ve görevleri tamamlayarak seviye atlamaktır. Karakterinizi çeşitli aksesuarlar ve kıyafetlerle kişiselleştirebilirsiniz. Ayrıca yüzlerce farklı karakterle arkadaşlık kurabilir ve birlikte eğlenceli anlar geçirebilirsiniz. Macera dolu bir otelde yaşamınızı sürdürerek kendi odanızı tasarlayabilir ve türlü aktivitelere katılarak puan toplayabilirsiniz.

Oyunda farklı görünüme sahip onlarca kadın ve erkek karakter yer almaktadır. Ayrıca karakterinizi özelleştirebileceğiniz sayısız takı, aksesuar, kıyafet ve obje bulunmaktadır. Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Hotel Hideaway ile sizlerde eğlenceye doyabilir ve farklı bir deneyim kazanabilirsiniz.