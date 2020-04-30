Hayatta kalma oyunu olarak mobil oyunculara sunulduğu günden bu yana 10 binden fazla kez indirilen ve oynanan HZ.io başarılı grafikler çizmeye devam ediyor.

Hem Android hem de iOS platformundaki oyunculara gerçek zamanlı olarak hayatta kalma fırsatı veren yapım hareketli yapısı ile oyuncular ile zombileri karşı karşıya getiriyor.

Oynaması ücretsiz olarak yayınlanan yapım da renkli içeriklerin olmasına rağmen oyunculara gerilim dolu bir atmosfer sunuluyor. Zombilerden kaçarak 200 saniye boyunca hayatta kalmaya çalışacağımız oyun içerisinde bizleri oldukça sürükleyici bir oynanış bekliyor olacak.

Seviye sisteminin de yer aldığı oyun da hayatta kaldıkça seviyemiz artacak ve daha güçlü zombiler ile karşı karşıya geleceğiz.

Dünyanın farklı noktalarındaki oyuncuları bir araya getirecek olan yapım 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.