Hem Android hem de iOS platformunda sayısız oyuna imza atan Big Fish Games, klasik oyunu olan Knittens ile oyunculara birbirinden farklı seviyelere sahip olan bulmacaları çözme şansı veriyor.

Aynı türdeki nesneleri yok edecek olan oyuncular bulmacaları çözdükten sonra onlara verilen kedileri özelleştirebilecekler. Oldukça hoş görünümlere sahip olan kedilere farklı şapka modelleri, eşyalar ve kostümler sunuluyor.

Farklı zorluklara sahip bulmacalar eşliğinde oyuncular klasik bir şeker patlatma oyunu oynamış olacaklar.

Eğlenceli yapısı ile çocuklara ve yetişkinlikere hitap eden yapım kitlesini artırmaya da devam ediyor.

Klasik oyunlar arasında yer alan Knittens günümüzde hem Android hem de iOS platformunda 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilirken, yapım aldığı güncellemeler ile içeriğini de sürekli olarak taze tutmaya çalışıyor.