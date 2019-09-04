2019 yılında MMORPG alanına hızlı bir giriş yapan Luna’s Fate 100 binden fazla oyuncu tarafından Android ve İOS platformunda oynanmaya devam ediyor. Gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları karşı karşıya getirecek olan yapımda erkek ve dişi karakterlerin yanı sıra çeşitli sınıflarda bulunuyor. 3D grafik açıları eşliğinde rekabetçi savaşlarda boy göstereceğimiz oyunda amacımız hayatta kalabilmek olacak.

HD kalitedeki ses efektlerine ek olarak başarılı grafik açıları ile oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran yapımda şık kostümler ile karakterimize farklı görünümler sağlayabileceğiz. Çeşitli arenalarda birbirinden farklı düşmanlar ile karşı karşıya geleceğimiz yapımda benzersiz çok sayıda macera da bizleri bekliyor olacak.

Zengin içeriği ve oynanışı ile Google Play üzerinde 4.2 skor puanı ile değerlendirilen yapım tamamen ücretsiz olarak oynanıyor.