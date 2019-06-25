Mobil klasik oyunlar arasında yer alan Million Star ile uzayın derinliklerine inmeye hazır olun!

100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam eden Million Star ile uzayın derinliklerine ilerlerken karşımıza çıkan düşmanları yok etmeye çalışacağız. Tamamen ücretsiz olarak hem Android hem de İOS platformunda oynanabilen yapım mobil kasik oyunlar arasında yer alıyor.

Sürükleyici yapısı ve basit oynanışı ile kısa sürede oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran oyun Google Play’de 100 binden fazla kez indirildi. Rengarenk içerikleri ve basit grafik açıları ile oyunculara enfes bir aksiyon deneyimi sunan mobil oyun, bizlere sunduğu farklu uzay araçlarını da yükseltme ve geliştirme fırsatı veriyor.

Yapım Game In Life imzası ile yayınlandı.