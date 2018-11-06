5 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan Mutants Genetic Gladiators mobil oyunculara ücretsiz olarak sunulan bir aksiyon oyunudur.

Kaliteli grafiklerin yüksek ses çözünürlüğü ile buluştuğu oyunda bizleri mutantlarla dolu bir evren bekliyor. Oyun içerisinde kendi mutant takımımızı kuracak ve dünyanın çeşitli yerlerindeki oyunculara meydan okuyacağız. Seviye sisteminin yer aldığı oyunda mutantlarımızın seviyesini artırarak onları daha etkili bir hale getirebileceğiz.

Celsius Online tarafından geliştirilen ve mobil platformlarda ücretsiz olarak yayınlanan yapım da iyi bir lider olmaya çalışacağız. Dünya çapındaki karşılaşmalara katılarak ve çok oyunculu olarak turnuvalarla boy gösterebileceğiz.

Toplanacak ve keşfedilebilecek 300 benzersiz ve farklı mutantın yer aldığı yapım da yeni ve güçlü mutantların kilitlerini de açmaya çalışacak ve onları kullanabileceğiz. Yeni saldırılar gerçekleştirerek daha güçlü bir hale gelebileceğiz.

3v3 savaşlar yapabilecek ve milyonlarca saldırı türünü deneyimleyebileceğiz. 5 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan mobil aksiyon oyunu 4.5 gibi bir yüksek skor puanına sahip. Dileyen oyuncular ücretsiz olarak Mutants Genetic Gladiators’u indirebilirler.

İyi oyunlar dileriz.