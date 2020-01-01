Dünyada kıyametin kopmasının ardından meydana gelen yeni düzene ayak uydurarak hayatta kalmak için mücadele edeceğiniz ve ilginç yaratıklarla savaşarak hayatta kalan diğer insanları bir araya getireceğiniz Omega Vanitas, mobil platformda rol oyunları kategorisinde bulunan sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici 2D grafikleri ve sürükleyici senaryosu ile dikkat çeken bu amaç, hayatta kalarak diğer sağlıklı insanlardan kurulu güçlü bir ordu oluşturmak ve kıyametten sonra ortaya çıkan garip yaratıklarla savaşarak dünyanın eski haline dönmesini sağlamaktır.

Mutasyon geçiren ilginç yaratıklar ve ürkütücü canavarlarla savaşarak hayatta kalma mücadelesi verecek ve kendi ordunuzu kurarak dünyaya yeni bir düzen getireceksiniz.

Güvenli bir bölge oluşturarak grubunuza katılan diğer insanlarla birlikte zorlu görevler üstlenecek ve karakterlerinizin özelliklerini geliştirerek yolunuza devam edeceksiniz. Bağımlısı olacağınız ve sıkılmadan oynayacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan ücretsiz olarak ulaşacağınız Omega Vanitas, yüz binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve gün geçtikçe popülerliği artan kaliteli bir yapımdır.