Kriket maçları yaparak atış becerinizi geliştirebileceğiniz ve güçlü rakiplerle karşılaşarak turnuvalarda birincilik mücadelesi vereceğiniz Real Cricket 19, mobil platformda spor oyunları arasında yer alan ve 10 milyondan fazla kriket tutkunu tarafından keyifle oynanan benzersiz bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve gerçekçi efektleri ile alanında oldukça popüler olan bu oyunda yapmanız gereken, farklı zorluk seviyelerinden dilediğinizi seçerek zorlu lig müsabakalarına çıkmak ve kriket sporunda kariyer yaparak ünlü takımlarda forma giymektir. Hassas vuruş kontrollerinden yararlanarak topa dilediğiniz sertlikte vurabilirsiniz. Topu olabildiğince uzak noktalara atmalı ve en yüksek puana ulaşmak için mücadele etmelisiniz. Sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunu dilerseniz online olarak da oynayabilir ve dünyanın güçlü oyuncularıyla karşılaşabilirsiniz. Farklı karakterlerden dilediğinizi seçerek eşsiz bir kariyer planlaması yapabilir ve karakterinizi özelleştirerek tarzınızı yansıtabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve ücretsiz olarak cihazınıza kurabileceğiniz Real Cricket 19, kriket tutkunuzu doyasıya yaşayacağınız eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.