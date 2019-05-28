Oyunculara gerçek zamanlı olarak savaşma fırsatı veren Rumble Heroes, ünlü yayıncı Rogue Games Inc imzası ile oyuncuların beğenisine sunuldu. Android ve İOS olmak üzere iki farklı mobil platformda 100.000’den fazla oyuncu tarafından oynanan yapımda benzersiz bir dizi karakter yer alıyor.

Oyuncular gerçek zamanlı olarak PvP savaşlarına katılabilecekleri yapımda 3-5 dakikalık sürelere sahip olan savaşlarda boy gösterecekler. Efsanevi karakterlerin yer aldığı yapımda titizlikle hazırlanmış grafik açıları da karşımıza çıkacak.

Taktiksel savaşlara ev sahipliği yapacak olan Rumble Heroes mobil platformda aksiyon oyunları arasında yer alıyor. Oyuncular benzersiz savaşlara katılacakları yapımda aldıkları puanlar ile karakterlerini daha da güçlü bir hale getirebilecekler.